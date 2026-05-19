Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jodhpur
  • /कचौड़ी तो बहुत खाई होगी, लेकिन क्या चखी है जोधपुर की शाही ‘मावा कचौड़ी’? घर पर ऐसे बनाएं

कचौड़ी तो बहुत खाई होगी, लेकिन क्या चखी है जोधपुर की शाही ‘मावा कचौड़ी’? घर पर ऐसे बनाएं

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 19, 2026, 02:25 PM|Updated: May 19, 2026, 02:26 PM

Rajasthan famous dish: जोधपुर की प्रसिद्ध मावा कचौड़ी मेवों और मावे के मिश्रण से भरी एक शाही राजस्थानी मिठाई है. मैदे की खस्ता कचौड़ी को देसी घी में तलकर केसरिया चाशनी में डुबोया जाता है, जिसका स्वाद देसी-विदेशी पर्यटकों को बेहद पसंद आता है.

Jodhpur Mawa Kachori1/7
राजस्थान की बात हो और यहाँ के चटपटे, तीखे नाश्ते का जिक्र न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. मूंग दाल कचौड़ी और प्याज की कचौड़ी के दीवाने तो आपको पूरी दुनिया में मिल जाएंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरुधरा की इस वीर भूमि के पास मीठे के शौकीनों के लिए भी एक बेहद खास और शाही सौगात है? हम बात कर रहे हैं जोधपुर की विश्व प्रसिद्ध 'मावा कचौड़ी'की.
Jodhpur Mawa Kachori2/7
खस्ता परत के भीतर मावे और मेवों का लाजवाब संगम और फिर ऊपर से केसरिया चाशनी की मिठास-यह कचौड़ी किसी भी त्योहार या खास मौके के जश्न को दोगुना कर देती है. भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों से आने वाले पर्यटक भी जोधपुर आकर इसका स्वाद चखना कभी नहीं भूलते. आइए जानते हैं जोधपुर की इस पारंपरिक और शाही मावा कचौड़ी को घर पर आसानी से बनाने की पूरी रेसिपी.
Jodhpur Mawa Kachori3/7
मावा कचौड़ी के लिए आवश्यक सामग्री-कचौड़ी के लिए 2 कप मैदा, 4-5 चम्मच देसी घी (मोयन के लिए) और आवश्यकतानुसार गुनगुना पानी. स्टफिंग (भरावन) के लिए 1.5 कप कद्दूकस किया हुआ मावा (खोया), 1/2 कप पिसी हुई चीनी, बारीक कटे हुए काजू, बादाम, पिस्ता, थोड़ी सी किशमिश और 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर. चाशनी के लिए 1.5 कप चीनी, 1 कप पानी और कुछ केसर के धागे.तलने के लिए शुद्ध देसी घी (स्वादानुसार).
Jodhpur Mawa Kachori4/7
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा छान लें. अब इसमें 4-5 चम्मच देसी घी (मोयन) डालकर हाथों से अच्छी तरह मिलाएं, ताकि कचौड़ी एकदम खस्ता बने. इसके बाद गुनगुने पानी की मदद से एक नरम और मुलायम आटा गूंथ लें. आटे को एक साफ गीले कपड़े से ढककर 15-20 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दें.एक कड़ाही या पैन में कद्दूकस किए हुए मावे (खोए) को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें. जब मावे का रंग हल्का गुलाबी होने लगे और उसमें से सोंधी खुशबू आने लगे, तो गैस बंद कर दें. मावे को एक बर्तन में निकालकर थोड़ा ठंडा होने दें. इसके बाद इसमें पिसी हुई चीनी, इलायची पाउडर और सभी बारीक कटे मेवे (काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश) डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें.
Jodhpur Mawa Kachori5/7
एक दूसरे बर्तन में चीनी और पानी मिलाकर गैस पर उबलने के लिए रखें. जब चीनी पूरी तरह घुल जाए और चाशनी हल्की चिपचिपी (शहद जैसी) हो जाए, तो इसमें केसर के धागे डाल दें और गैस बंद कर दें. ध्यान रहे, इसके लिए हमें एक या दो तार की सख्त चाशनी नहीं बनानी है.अब गूंथे हुए मैदे की छोटी-छोटी लोइयां तोड़ लें. हर लोई को पूरी के आकार में बेल लें या हाथों से फैला लें. इसके बीच में तैयार किया हुआ मावे का मिश्रण (करीब 1 से 1.5 चम्मच) रखें. अब इसके किनारों को चारों तरफ से उठाते हुए आपस में जोड़कर अच्छी तरह बंद (सील) कर दें और हथेलियों से हल्का सा दबाकर कचौड़ी का शेप दें.
Jodhpur Mawa Kachori6/7
कड़ाही में देसी घी गरम करें. आंच को धीमा से मध्यम रखें और कचौड़ियों को घी में डालें. इन्हें पलट-पलट कर दोनों तरफ से सुनहरा (Golden Brown) और एकदम खस्ता होने तक अच्छी तरह तल लें. कचौड़ियों को कड़ाही से निकालकर 1 मिनट के लिए रखें, फिर इन्हें तैयार की हुई गुनगुनी चाशनी में 2-3 मिनट के लिए डुबोकर छोड़ दें ताकि मिठास अंदर तक समा जाए.
Jodhpur Mawa Kachori7/7
आपकी गरमा-गरम, शाही और मुंह में घुल जाने वाली जोधपुरी मावा कचौड़ी तैयार है. इसे बाहर निकालें, ऊपर से बारीक कटे हुए पिस्ता-बादाम से सजाएं और अपने मेहमानों को परोसें.
Tags:
Rajasthan Food
Rajasthan news
Jodhpur News

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकता पति, नाता प्रथा पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, पति की तलाक अपील खारिज

अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकता पति, नाता प्रथा पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, पति की तलाक अपील खारिज

jodhpur news
2

13 साल बाद बड़ा एक्शन! सड़क निर्माण घोटाले में 3 पूर्व इंजीनियर और ठेकेदार गिरफ्तार

pratapgarh news
3

RIICO की गेमचेंजर स्कीम ने मचाई धूम! 465 प्लॉट के लिए आए 800 आवेदन

Jaipur News
4

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर बड़ा संकट! जोधपुर और बांसवाड़ा के कई पंप हुए ड्राई

jodhpur news
5

राजस्थान यूनिवर्सिटी में सामने आया बड़ा घोटाला, 300 क्वार्टरों की होगी जांच

Rajasthan news