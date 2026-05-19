/कचौड़ी तो बहुत खाई होगी, लेकिन क्या चखी है जोधपुर की शाही ‘मावा कचौड़ी’? घर पर ऐसे बनाएं

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सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा छान लें. अब इसमें 4-5 चम्मच देसी घी (मोयन) डालकर हाथों से अच्छी तरह मिलाएं, ताकि कचौड़ी एकदम खस्ता बने. इसके बाद गुनगुने पानी की मदद से एक नरम और मुलायम आटा गूंथ लें. आटे को एक साफ गीले कपड़े से ढककर 15-20 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दें.एक कड़ाही या पैन में कद्दूकस किए हुए मावे (खोए) को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें. जब मावे का रंग हल्का गुलाबी होने लगे और उसमें से सोंधी खुशबू आने लगे, तो गैस बंद कर दें. मावे को एक बर्तन में निकालकर थोड़ा ठंडा होने दें. इसके बाद इसमें पिसी हुई चीनी, इलायची पाउडर और सभी बारीक कटे मेवे (काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश) डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें.