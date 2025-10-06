20 मिनट में बनाएं राजस्थान का ये सीक्रेट व्यंजन, स्वाद ऐसा कि फेल हो जाएगी 5 स्टार होटेल की डिश

खाने के शौकीनों के लिए, पेश है राजस्थान की एक खास और बेहद स्वादिष्ट डिश जिसे राजस्थानी घसेला कहते हैं. यह उन दिनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जब घर के फ्रिज में हरी सब्जियां खत्म हो जाती हैं.बेसन और मसालों से तैयार होने वाली यह सब्जी बनाने में बेहद आसान है और 20 मिनट से भी कम समय में बनकर तैयार हो जाती है.