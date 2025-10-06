20 मिनट में बनाएं राजस्थान का ये सीक्रेट व्यंजन, स्वाद ऐसा कि फेल हो जाएगी 5 स्टार होटेल की डिश
Rajasthani Dish: राजस्थानी घसेला एक आसान और स्वादिष्ट बेसन की सब्ज़ी है, जिसे 20 मिनट में बनाया जा सकता है. इसे जीरा, हींग और मसालों के साथ पकाते हैं. इसे लहसुनि दाल और बूंदी रायता के साथ परोसा जाता है, जो सब्जी खत्म होने पर शानदार विकल्प है.
Published: Oct 06, 2025, 05:20 PM IST | Updated: Oct 06, 2025, 05:20 PM IST
सब्जी राजस्थानी
खाने के शौकीनों के लिए, पेश है राजस्थान की एक खास और बेहद स्वादिष्ट डिश जिसे राजस्थानी घसेला कहते हैं. यह उन दिनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जब घर के फ्रिज में हरी सब्जियां खत्म हो जाती हैं.बेसन और मसालों से तैयार होने वाली यह सब्जी बनाने में बेहद आसान है और 20 मिनट से भी कम समय में बनकर तैयार हो जाती है.
राजस्थानी घसेला बनाने की विधि
यह सब्ज़ी बेसन के घोल को मसालों के साथ पकाकर बनाई जाती है.खाने के शौकीनों को इस टेस्टी डिश को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए. आइए जानते हैं इस व्यंजन की रेसिपी-