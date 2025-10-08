Zee Rajasthan
दिवाली पर कुछ हटके बनाएं! राजस्थानी तड़के वाली मखाने की सब्जी जो जीत लेगी सबका दिल

Makhana Curry: इस दिवाली राजस्थानी मखाने की लबाबदार सब्जी जरूर ट्राई करें. काजू, खसखस से बनी यह शाही सब्जी पौष्टिक है. पहले मखाने रोस्ट करें, फिर साबुत मसालों का तड़का लगाकर तैयार पेस्ट को भूनें और मखाने डालकर पकाएं.

Published: Oct 08, 2025, 10:38 AM IST | Updated: Oct 08, 2025, 10:38 AM IST
मखाना की सब्जी

राजस्थानी तड़के वाली मखाने की लबाबदार सब्जी शायद आपने नहीं खाई हो, यह स्वाद और सेहत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है.मखाना, जो कि पोषक तत्वों से भरपूर एक बेहतरीन ड्राई फ्रूट है, व्रत से लेकर त्योहारों तक खूब इस्तेमाल होता है. इस दिवाली, हम आपको मखाने की एक लबाबदार सब्जी की खास राजस्थानी रेसिपी बता रहे हैं, जिसका स्वाद लाजवाब होता है.
मखाने की लबाबदार सब्जी

इसे बनाना भी बहुत आसान है. यह स्वादिष्ट व्यंजन आपके खाने की मेज की रौनक बढ़ा देगा. आइए जानते हैं इस टेस्टी मखाने की लबाबदार सब्जी के बारे में जो राजस्थान के लगभग हर घरों में बनाई और बड़े चाव से खाई जाती है.