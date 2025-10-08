दिवाली पर कुछ हटके बनाएं! राजस्थानी तड़के वाली मखाने की सब्जी जो जीत लेगी सबका दिल

राजस्थानी तड़के वाली मखाने की लबाबदार सब्जी शायद आपने नहीं खाई हो, यह स्वाद और सेहत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है.मखाना, जो कि पोषक तत्वों से भरपूर एक बेहतरीन ड्राई फ्रूट है, व्रत से लेकर त्योहारों तक खूब इस्तेमाल होता है. इस दिवाली, हम आपको मखाने की एक लबाबदार सब्जी की खास राजस्थानी रेसिपी बता रहे हैं, जिसका स्वाद लाजवाब होता है.