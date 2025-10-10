सर्दियों में खाने का मजा दोगुना! जानिए राजस्थानी अदरक-लहसुन चटनी बनाने का आसान तरीका

सर्दियों के मौसम में राजस्थान के घरों में जो चीज़ सबसे ज़्यादा बनाई जाती है, वह है अदरक-लहसुन की चटनी. यह चटनी न सिर्फ स्वाद में तीखी होती है, बल्कि शरीर को गर्म रखने और पाचन को दुरुस्त करने में भी मदद करती है. इसे दाल, रोटी या यहां तक कि चावल के साथ भी खाया जा सकता है.