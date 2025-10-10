सर्दियों में खाने का मजा दोगुना! जानिए राजस्थानी अदरक-लहसुन चटनी बनाने का आसान तरीका
Rajasthani Food Recipe: राजस्थान की अदरक-लहसुन की चटनी सर्दियों में स्वाद और सेहत दोनों का खज़ाना है. लहसुन, अदरक, लाल मिर्च और मसालों से बनी यह तीखी चटनी दाल-रोटी या बाटी के साथ लाजवाब लगती है. आसान विधि और देसी स्वाद इसे हर रसोई की शान बनाता है.
राजस्थान का नाम सुनते ही मन में मिट्टी की खुशबू और देसी स्वाद की यादें ताज़ा हो जाती हैं. यहां के खाने की पहचान है. मसालों की गर्माहट और हर व्यंजन में देसीपन का अहसास. दाल-बाटी-चूरमा, कढ़ी या लहसुन की चटनी. इन सबमें ऐसा स्वाद है जो जुबां पर लंबे समय तक रहता है.
सर्दियों के मौसम में राजस्थान के घरों में जो चीज़ सबसे ज़्यादा बनाई जाती है, वह है अदरक-लहसुन की चटनी. यह चटनी न सिर्फ स्वाद में तीखी होती है, बल्कि शरीर को गर्म रखने और पाचन को दुरुस्त करने में भी मदद करती है. इसे दाल, रोटी या यहां तक कि चावल के साथ भी खाया जा सकता है.