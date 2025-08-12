कलमी वड़ा वो राजस्थानी स्नैक जो एक बार खाए तो स्वाद में खो जाए, जानें इसकी आसान-सी रेसिपी

राजस्थान में खाने के लिए कई स्वादिष्ट और अनोखे फूड आइटम मिलते हैं. इन्हीं में से एक स्नैक कलमी वड़ा है. जोकि राजस्थान का एक बेहद ही फेमस स्ट्रीट फूड है. आम लोगों के साथ-साथ सैलानियों में भी इसका स्वाद काफी पसंद किया जाता है. इसकी खास बात यह है कि इसे नाश्ते में या फिर दिन में स्नैक्स के रूप में आप बिना कुछ सोचे खा सकते हैं.