कलमी वड़ा वो राजस्थानी स्नैक जो एक बार खाए तो स्वाद में खो जाए, जानें इसकी आसान-सी रेसिपी

Kalmi Vada Recipe: राजस्थानी खाने के दीवाने लोग पूरी दुनिया में मिल जाते हैं. ऐसा ही एक स्वादिष्ट स्नैक कलमी वड़ा है. आइए आज हम आपको कलमी वड़े की शानदार और बेहद ही आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 12, 2025, 15:10 IST | Updated: Aug 12, 2025, 15:10 IST
राजस्थानी खाना

राजस्थान में खाने के लिए कई स्वादिष्ट और अनोखे फूड आइटम मिलते हैं. इन्हीं में से एक स्नैक कलमी वड़ा है. जोकि राजस्थान का एक बेहद ही फेमस स्ट्रीट फूड है. आम लोगों के साथ-साथ सैलानियों में भी इसका स्वाद काफी पसंद किया जाता है. इसकी खास बात यह है कि इसे नाश्ते में या फिर दिन में स्नैक्स के रूप में आप बिना कुछ सोचे खा सकते हैं.
कलमी वड़ा

कलमी वड़ा खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है. इसके दीवाने हर वर्ग के लोग है. फिर चाहे उसमें हम बच्चों की बात करें या फिर बुजुर्गों की. तो एक तरह का नाश्ता करते हुए अगर आपका मन भर गया है तो आज हम आपको इस शानदार स्नैक की रेसिपी के बताने जा रहे हैं.