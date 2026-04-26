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सबसे पहले ताजी देशी गुलाब की पंखुड़ियों को चीनी और पानी के साथ धीमी आंच पर पकाकर चाशनी तैयार की जाती है. इसमें नींबू का रस मिलाकर इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है. घर पर तैयार शरबत में असली पंखुड़ियों का अर्क होता है, जिसकी ताजगी बाजार के सिरप से कहीं अधिक होती है.