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Summer Drink: रजवाड़ों का ये राजस्थानी सीक्रेट ड्रिंक! एक घूंट पीते ही गर्मियों में देता है दिमाग और दिल दोनों को सुकून

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 26, 2026, 02:32 PM|Updated: Apr 26, 2026, 03:08 PM

Rajasthan Famous Dish: भीषण गर्मी में राजस्थानी गुलाब शरबत ठंडक और ताजगी का बेजोड़ स्रोत है. देशी गुलाब की पंखुड़ियों से बना यह शरबत न केवल एसिडिटी और तनाव कम करता है, बल्कि कुटी हुई बर्फ के साथ मिलकर यह किसी शाही अमृत से कम नहीं लगता.

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जैसे ही राजस्थान में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचता है, मारवाड़ और मेवाड़ की गलियों में एक खास खुशबू फिजाओं में घुलने लगती है, यह खुशबू है पारंपरिक गुलाब शरबत की. रजवाड़ों के समय से ही 'गुलाब का शरबत' मेहमानों के स्वागत और गर्मी से निजात पाने का सबसे शाही और असरदार तरीका रहा है.
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गुलाब का शरबत केवल एक मीठा पेय नहीं है, बल्कि आयुर्वेद और गुणों का खजाना है. इसकी तासीर बेहद ठंडी होती है, जो लू और चिलचिलाती धूप के असर को कम करती है.
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गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू मानसिक तनाव और चिंता को दूर कर मूड को तरोताजा कर देती है. ये पाचन के लिए फायदेमंद होता हैं, जो एसिडिटी, पेट फूलने और पाचन संबंधी समस्याओं में राहत देते हैं.
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गुलाब शरबत की सबसे बड़ी खूबी इसकी विविधता है. ठंडे पानी और कुटी हुई बर्फ के साथ यह सबसे ताजगी भरा ड्रिंक है. ठंडे दूध में मिलाकर इसे रोज मिल्क के रूप में बच्चों और बड़ों को परोसा जा सकता है.
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पाचन में सहायता के लिए इसे अक्सर पान के पत्तों और अन्य मीठे व्यंजनों में फ्लेवर के लिए मिलाया जाता है. इसे फालूदा, आइसक्रीम या फिर खीर के ऊपर डालकर स्वाद को दोगुना किया जा सकता है.
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बाजार में मिलने वाली बोतलों में प्रिजर्वेटिव और केमिकल हो सकते हैं, लेकिन घर पर बना गुलाब शरबत शुद्धता की गारंटी देता है.
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सबसे पहले ताजी देशी गुलाब की पंखुड़ियों को चीनी और पानी के साथ धीमी आंच पर पकाकर चाशनी तैयार की जाती है. इसमें नींबू का रस मिलाकर इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है. घर पर तैयार शरबत में असली पंखुड़ियों का अर्क होता है, जिसकी ताजगी बाजार के सिरप से कहीं अधिक होती है.
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