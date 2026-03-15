Gangaur Bhog: मारवाड़ की पारंपरिक राजस्थानी लापसी, इस विधि से बनाएं ये आसान सी रेसिपी
Rajasthan famous Dish: गणगौर के पावन पर्व पर मारवाड़ की पारंपरिक गुड़-घी वाली लापसी का विशेष महत्व है. इसे भुने हुए दलिए (फड़ा) और गुड़ के पानी के साथ धीमी आंच पर पकाकर तैयार किया जाता है. मेवों से भरपूर यह डिश त्यौहार की मिठास बढ़ा देती है.
Published:Mar 15, 2026, 06:35 PM IST | Updated:Mar 15, 2026, 06:35 PM IST
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Gangaur Bhog Recipe: Rajasthani lapsi
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राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में त्यौहारों और खुशियों का जश्न बिना लापसी के अधूरा माना जाता है. विशेष रूप से गणगौर के पावन पर्व पर माता को भोग लगाने के लिए शुद्ध देशी घी और गुड़ से बनी लापसी का विशेष महत्व है. यदि आप भी इस बार गणगौर पर पारंपरिक स्वाद चखना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं स्टेप-बाय-स्टेप ये रेसिपी.
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Gangaur Bhog Recipe: Rajasthani lapsi
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लापसी के पारंपरिक स्वाद के लिए इन चीजों को तैयार रखें-1 कप गेहूं का दरदरा दलिया. ¾ से 1 कप कद्दूकस किया हुआ गुड़. ½ कप देशी घी और ½ चम्मच इलायची पाउडर. कटे हुए काजू, बादाम, किशमिश और सूखा नारियल और लगभग 3 कप.