Gangaur Bhog: मारवाड़ की पारंपरिक राजस्थानी लापसी, इस विधि से बनाएं ये आसान सी रेसिपी

राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में त्यौहारों और खुशियों का जश्न बिना लापसी के अधूरा माना जाता है. विशेष रूप से गणगौर के पावन पर्व पर माता को भोग लगाने के लिए शुद्ध देशी घी और गुड़ से बनी लापसी का विशेष महत्व है. यदि आप भी इस बार गणगौर पर पारंपरिक स्वाद चखना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं स्टेप-बाय-स्टेप ये रेसिपी.