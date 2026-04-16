/मारवाड़ी स्टाइल में डालें बिना तेल के हरी मिर्च का अचार, मिनटों में हो जाएगा तैयार!

Rajasthan Famous Food: राजस्थान में कई तरह के अचार डालें जाते हैं, जो खाने के स्वाद को चार गुना बढ़ा देते हैं. ऐसे में आज हम आपको मारवाड़ी स्टाइल से हरी मिर्च का अचार की रेसिपी बताने जा रहे हैं.
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राजस्थान में बिना तेल के हरी मिर्च का अचार काफी पसंद किया जाता है क्योंकि सेहत के प्रति जागरूक लोगों के लिए एक अच्छी रेसिपी है. पारंपरिक अचारों में अधिक मात्रा में तेल का उपयोग होता है लेकिन इसमें जरा सा भी तेल इस्तेमाल नहीं किया जाता है.
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इस अचार की सबसे खास बात यह हैं कि इसमें तेल की जगह मसालों और नींबू के रस का इस्तेमाल किया जाता है. इससे इसका स्वाद भी बरकरार रहता है और कैलोरी भी कम होती है.
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इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आप ताजी हरी मिर्च लें और फिर मिर्च को अच्छी तरह धोकर पूरी तरह सूखा लें, जिससे इसमें बिल्कुल नमी ना हो. फिर इसके बाद आप मिर्च को लंबाई में हल्का सा चीरा लगा लें, जिससे मसाले अंदर तक भर सकें.
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अब मसाला तैयार करने के लिए सौंफ, मेथी दाना, राई (सरसों), हल्दी, नमक और थोड़ा सा हींग लें और सभी मसालों को हल्का दरदरा कूट लें ताकि उनका स्वाद बेहतर तरीके से आए. मसाले की खुशबू ही इस अचार की असली पहचान होती है.
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फिर इस मसाले को मिर्च के अंदर भर लें और फिर इसके बाद ताजा नींबू का रस मिलाए, जो इसका स्वाद बढ़ाने के साथ अचार को प्राकृतिक रूप से सुरक्षित रखने में भी मदद करता है. नींबू का रस इस रेसिपी में तेल की कमी को पूरा करता है.
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इसके बाद मसाला भरी मिर्चों को एक साफ और सूखे कांच के जार में भरकर रख दें. जार को 2-3 दिनों तक धूप में रखें, जिससे अचार अच्छी तरह से पक जाए और मसाले मिर्च में पूरी मिक्स हो जाएं.
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ये अचार तीन दिन बाद तैयार हो जाता है, जिसका स्वाद खट्टा, तीखा और मसालेदार होता है, जो आपके खाने को भी खास बना देता है. यह अचार स्वाद और सेहत दोनों का फायदेमंद माना जाता है.