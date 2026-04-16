/मारवाड़ी स्टाइल में डालें बिना तेल के हरी मिर्च का अचार, मिनटों में हो जाएगा तैयार!

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इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आप ताजी हरी मिर्च लें और फिर मिर्च को अच्छी तरह धोकर पूरी तरह सूखा लें, जिससे इसमें बिल्कुल नमी ना हो. फिर इसके बाद आप मिर्च को लंबाई में हल्का सा चीरा लगा लें, जिससे मसाले अंदर तक भर सकें.