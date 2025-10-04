राजस्थान का ये मसाला टिक्कड़ खाने के बाद आप हमेशा कहेंगे, बस यही चाहिए!
Rajasthani Masala Tikkad Recipe: राजस्थान की पारंपरिक रेसिपी मसाला टिक्कड़ गेहूं, बाजरा और बेसन से बनती है. यह स्वादिष्ट और पौष्टिक डिश सर्दियों में खास लोकप्रिय है. गरमा गरम टिक्कड़ दही, रायता या सब्जी के साथ परोसे जाते हैं.
Published: Oct 04, 2025, 03:34 PM IST | Updated: Oct 04, 2025, 03:34 PM IST
राजस्थान की पारंपरिक रेसिपियों में मसाला टिक्कड़ का खास स्थान है. यह डिश स्वाद में लाजवाब होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है. खासकर सर्दियों में इसे बनाने और खाने का चलन अधिक होता है.
मसाला टिक्कड़ में गेहूं, बाजरा और चने का आटा मिलाकर तैयार किया जाता है. इन आटे के मिश्रण से टिक्कड़ न केवल स्वादिष्ट बनते हैं, बल्कि पोषण से भरपूर भी होते हैं. राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यह रेसिपी समान रूप से लोकप्रिय है.