राजस्थान का ये मसाला टिक्कड़ खाने के बाद आप हमेशा कहेंगे, बस यही चाहिए!

मसाला टिक्कड़ में गेहूं, बाजरा और चने का आटा मिलाकर तैयार किया जाता है. इन आटे के मिश्रण से टिक्कड़ न केवल स्वादिष्ट बनते हैं, बल्कि पोषण से भरपूर भी होते हैं. राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यह रेसिपी समान रूप से लोकप्रिय है.