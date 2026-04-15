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मिनटों में घर पर ऐसे बनाएं राजस्थानी मटका कुल्फी, खाते ही दिल कर देगा खुश, नोट करें ये रेसिपी

Written By : Arti Patel | Updated: Apr 15, 2026, 02:36 PM

Rajasthan Famous Dish: भीषण गर्मी और हीटवेव के बीच घर पर बनी राजस्थानी मटका कुल्फी सबसे राहतकारी है. फुल क्रीम दूध, मावा और केसर के मेल से तैयार यह मलाईदार कुल्फी...

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राजस्थान में सूरज आग उगल रहा है और पारा 42 डिग्री के पार जा चुका है. ऐसे में जब लू (हीटवेव) के थपेड़े शरीर को थका दें, तो बस एक ही चीज़ याद आती है. ठंडी-ठंडी, मलाईदार राजस्थानी मटका कुल्फी. मिट्टी की सोंधी खुशबू, केसरिया रंग और ढेर सारे मेवों से भरपूर यह कुल्फी न केवल आपको सुकून देगी, बल्कि इसका स्वाद बाजार की बड़ी से बड़ी आइसक्रीम को फेल कर देगा.
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आइए जानते हैं, घर के शुद्ध दूध और मावे से मिनटों में इस लजीज कुल्फी को तैयार करने की जादुई रेसिपी.
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अपनी इसकी सामग्री के बारे में, ये चीजें आसानी से मिल जाएंगी. दूध 1 लीटर (फुल क्रीम), मावा (खोया) 250 ग्राम (कद्दूकस किया हुआ), शक्कर आधा कप (स्वादअनुसार), मेवे कटे हुए बादाम, काजू और पिस्ता (एक-एक बड़ा चम्मच), फ्लेवर के लिए-इलायची पाउडर (आधा चम्मच) और केसर के कुछ धागे, कस्टर्ड पाउडर (4 छोटे चम्मच).
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एक भारी तले की कड़ाही में दूध और शक्कर डालकर मध्यम आंच पर उबालें. इसे तब तक पकाएं जब तक दूध जलकर आधा न रह जाए. ध्यान रहे, बीच-बीच में चलाते रहें ताकि मलाई तले में न चिपके.
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जब दूध गाढ़ा होने लगे, तो एक अलग कटोरी में थोड़े ठंडे दूध के साथ कस्टर्ड पाउडर घोल लें (गुठलियां न रहने दें). अब कड़ाही में कद्दूकस किया हुआ मावा और कस्टर्ड का घोल मिलाएं. इसे 5 मिनट और पकाएं, मिश्रण एकदम गाढ़ा और रिच हो जाएगा.
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अब इसमें कटे हुए काजू, बादाम, इलायची पाउडर और केसर डाल दें. जैसे ही मिश्रण गाढ़ा होकर मलाईदार हो जाए, गैस बंद कर दें.मिश्रण को कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें. जब यह ठंडा हो जाए, तो इसे एक बार मिक्सी में हल्का सा चला लें. इससे कुल्फी में बर्फ के क्रिस्टल नहीं जमेंगे और यह मुंह में जाते ही घुल जाएगी.
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मिश्रण को छोटी-छोटी मिट्टी की मटकियों या कुल्हड़ में भरें. ऊपर से पिस्ता की कतरन डालें. अब इसे एल्यूमीनियम फॉयल से अच्छी तरह ढक दें और 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने दें.
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अगर आप और भी ज्यादा मलाईदार स्वाद चाहते हैं, तो इसमें 2 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क मिला सकते हैं. यदि मिट्टी की मटकी नहीं है, तो आप स्टील के गिलास या प्लास्टिक मोल्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.
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यह कुल्फी न केवल स्वाद देती है, बल्कि इसमें मौजूद दूध और मेवे गर्मी में शरीर की ऊर्जा को भी बनाए रखते हैं.
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