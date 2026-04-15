/मिनटों में घर पर ऐसे बनाएं राजस्थानी मटका कुल्फी, खाते ही दिल कर देगा खुश, नोट करें ये रेसिपी

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राजस्थान में सूरज आग उगल रहा है और पारा 42 डिग्री के पार जा चुका है. ऐसे में जब लू (हीटवेव) के थपेड़े शरीर को थका दें, तो बस एक ही चीज़ याद आती है. ठंडी-ठंडी, मलाईदार राजस्थानी मटका कुल्फी. मिट्टी की सोंधी खुशबू, केसरिया रंग और ढेर सारे मेवों से भरपूर यह कुल्फी न केवल आपको सुकून देगी, बल्कि इसका स्वाद बाजार की बड़ी से बड़ी आइसक्रीम को फेल कर देगा.