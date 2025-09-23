राजस्थान में क्यों दुल्हन की विदाई पर गाड़ी के नीचे रखा जाता है नारियल

भारतीय शादियों में सबसे भावुक और महत्वपूर्ण रस्मों में से एक है 'बिदाई'. यह वह पल होता है जब दुल्हन अपने मायके को छोड़कर पति के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए विदा होती है. खुशी और गम के इस मिले-जुले पल में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है, और यह एक महिला के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाती है.