राजस्थान में क्यों दुल्हन की विदाई पर गाड़ी के नीचे रखा जाता है नारियल

Rajasthani Shadi: बिदाई, भारतीय शादी की एक भावुक रस्म है, जो एक महिला के बेटी से पत्नी बनने तक के सफर को दर्शाती है. इस दौरान, गाड़ी के पहिए के नीचे नारियल रखकर नया सफर शुभ और बाधा-मुक्त होने की कामना की जाती है.

Published: Sep 23, 2025, 10:34 AM IST | Updated: Sep 23, 2025, 10:34 AM IST
भारतीय शादियों में सबसे भावुक और महत्वपूर्ण रस्मों में से एक है 'बिदाई'. यह वह पल होता है जब दुल्हन अपने मायके को छोड़कर पति के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए विदा होती है. खुशी और गम के इस मिले-जुले पल में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है, और यह एक महिला के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाती है.
बिदाई केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि यह एक महिला के बेटी से पत्नी बनने के सफर को दर्शाती है. इस दौरान, दुल्हन की आंखों में उमड़े आंसू उसके मायके के प्रति गहरे प्रेम, बचपन की यादों और माता-पिता से बिछड़ने के दर्द को बयां करते हैं. परिवार के सदस्य भी इस भावुक पल को देखकर खुद को रोक नहीं पाते हैं.