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राजस्थान की गर्मी में ये शाही ड्रिंक, पीते ही ठंडक उतर जाएगी सीधे दिल तक! नोट कर लें ये रेसिपी

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 03, 2026, 10:50 AM|Updated: May 03, 2026, 10:50 AM

Rajasthan famous Dish: राजस्थान का पारंपरिक पान शरबत गर्मी में स्फूर्ति देने वाला बेहतरीन पेय है. गुलकंद, सौंफ और इलायची से बना यह शरबत पाचन दुरुस्त करता है और सिरदर्द में राहत देता है. इसे दूध या पानी के साथ ठंडा-ठंडा परोसा जाता है.

Summer Drink Paan Sharbat Recipe1/9
राजस्थान की तपती गर्मी में जहां एक ओर सूरज आग उगल रहा है, वहीं दूसरी ओर यहां की पारंपरिक रसोई में एक ऐसा शाही पेय तैयार होता है जो न केवल प्यास बुझाता है, बल्कि औषधीय गुणों से भी भरपूर है. हम बात कर रहे हैं 'पान के शरबत' की. सदियों से भारत की आतिथ्य परंपरा का हिस्सा रहा पान, अब एक ताज़गी भरे ड्रिंक के रूप में गर्मी को मात दे रहा है.
Summer Drink Paan Sharbat Recipe2/9
पान का शरबत केवल स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहतरीन माना जाता है.यह आंतों की गति को बढ़ाता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है. नेचुरल माउथ फ्रेशनर का काम करता है, ये मुंह की दुर्गंध को दूर करने और खांसी में राहत देने के लिए भी कारगर है.
Summer Drink Paan Sharbat Recipe3/9
पान का शरबत केवल स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहतरीन माना जाता है.यह आंतों की गति को बढ़ाता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है. नेचुरल माउथ फ्रेशनर का काम करता है, ये मुंह की दुर्गंध को दूर करने और खांसी में राहत देने के लिए भी कारगर है.
Summer Drink Paan Sharbat Recipe4/9
सामान्य मीठा पान सिरदर्द कम करने और मन को प्रसन्न रखने में मदद करता है. यह शरीर में अवशोषित गर्मी को दूर कर तुरंत स्फूर्ति प्रदान करता है.
Summer Drink Paan Sharbat Recipe5/9
इसे बनाने की दो विधियां है, पारंपरिक और प्राकृतिक तरीका.पारंपरिक विधि उनके लिए है जो शुद्ध और मलाईदार स्वाद पसंद करते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में-इसके लिए जरूरी सामग्री-ताजे मगई पान के पत्ते (10-12), गुलकंद (1/2 कप), भिगोई हुई सौंफ (1 चम्मच), हरी इलायची (4-5), और मिश्री आदि की आवश्यकता होती है.
Summer Drink Paan Sharbat Recipe6/9
सबसे पहले पेस्ट तैयार करें. जिसके लिए मिक्सी में पान के पत्ते, भीगी हुई सौंफ, गुलकंद, इलायची और मिश्री को थोड़े पानी के साथ डालकर महीन पेस्ट बना लें. पेस्ट को छलनी से छान लें ताकि रेशे अलग हो जाएं और आपको स्मूथ बेस मिले.
Summer Drink Paan Sharbat Recipe7/9
इसके बाद एक गिलास में 3-4 चम्मच पेस्ट डालें, ऊपर से ठंडा दूध या पानी मिलाएं. बर्फ और पुदीने की पत्तियों से सजाकर ठंडा-ठंडा सर्व करें.अगर समय कम है, तो दो तैयार मीठे पान (बिना सुपारी वाले) खरीदें. इन्हें एक कप ठंडे पानी के साथ पीस लें और इसमें दो चम्मच दूध मिलाकर तुरंत तैयार करें.
Summer Drink Paan Sharbat Recipe8/9
अगर आप इस मिश्रण को और भी खास बनाना चाहते हैं, तो तैयार शरबत के मिश्रण को जमाकर आप घर पर ही पान आइसक्रीम का आनंद ले सकते हैं.
Summer Drink Paan Sharbat Recipe9/9
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या दवा/घरेलू उपाय अपनाने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लिया करें. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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