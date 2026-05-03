/राजस्थान की गर्मी में ये शाही ड्रिंक, पीते ही ठंडक उतर जाएगी सीधे दिल तक! नोट कर लें ये रेसिपी

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राजस्थान की तपती गर्मी में जहां एक ओर सूरज आग उगल रहा है, वहीं दूसरी ओर यहां की पारंपरिक रसोई में एक ऐसा शाही पेय तैयार होता है जो न केवल प्यास बुझाता है, बल्कि औषधीय गुणों से भी भरपूर है. हम बात कर रहे हैं 'पान के शरबत' की. सदियों से भारत की आतिथ्य परंपरा का हिस्सा रहा पान, अब एक ताज़गी भरे ड्रिंक के रूप में गर्मी को मात दे रहा है.