राजस्थान की अमरूद के दीवाने है दिल्ली तक के लोग, रूड़की में तो नहर की पटरी पर बैठकर मसाला लगाकर खाते हैं लोग

सेब जैसी चमक और आकार वाला यह अमरूद इतना रसीला और मीठा है कि दिल्ली-एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब तक इसके दीवाने हो गए हैं. मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रूड़की, हरिद्वार और देहरादून के रास्तों में सैकड़ों ठेले लगे दिखते हैं, जहां लोग गाड़ियां रोककर किलो के हिसाब से खरीदते हैं.