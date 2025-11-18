Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान की अमरूद के दीवाने है दिल्ली तक के लोग, रूड़की में तो नहर की पटरी पर बैठकर मसाला लगाकर खाते हैं लोग

Rajasthani Special Guava: सर्दियों का मौसम आते ही राजस्थान के चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक जिलों के बागों से निकलने वाला लाल गूदा वाला बड़ा अमरूद पूरे उत्तर भारत में धूम मचा रहा है. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ansh Raj
Published: Nov 18, 2025, 07:49 AM IST | Updated: Nov 18, 2025, 07:49 AM IST
1/9

Rajasthani Special Guava

Rajasthani Special Guava1/9
सेब जैसी चमक और आकार वाला यह अमरूद इतना रसीला और मीठा है कि दिल्ली-एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब तक इसके दीवाने हो गए हैं. मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रूड़की, हरिद्वार और देहरादून के रास्तों में सैकड़ों ठेले लगे दिखते हैं, जहां लोग गाड़ियां रोककर किलो के हिसाब से खरीदते हैं.
2/9

Rajasthani Special Guava

Rajasthani Special Guava2/9
राजस्थान का यह अमरूद थाई वेरायटी और लाल गूदे वाली किस्मों का मिश्रण है. किसान भाई इसे ‘लाल सेब अमरूद’ या ‘राजस्थानी रेड गुआवा’ कहते हैं. एक फल का वजन 300 से 700 ग्राम तक होता है.