राजस्थान की अमरूद के दीवाने है दिल्ली तक के लोग, रूड़की में तो नहर की पटरी पर बैठकर मसाला लगाकर खाते हैं लोग

Published: Nov 18, 2025, 07:49 AM IST | Updated: Nov 18, 2025, 07:49 AM IST
सेब जैसी चमक और आकार वाला यह अमरूद इतना रसीला और मीठा है कि दिल्ली-एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब तक इसके दीवाने हो गए हैं. मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रूड़की, हरिद्वार और देहरादून के रास्तों में सैकड़ों ठेले लगे दिखते हैं, जहां लोग गाड़ियां रोककर किलो के हिसाब से खरीदते हैं.
राजस्थान का यह अमरूद थाई वेरायटी और लाल गूदे वाली किस्मों का मिश्रण है. किसान भाई इसे ‘लाल सेब अमरूद’ या ‘राजस्थानी रेड गुआवा’ कहते हैं. एक फल का वजन 300 से 700 ग्राम तक होता है.