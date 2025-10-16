बाजार की मिलावट से बचकर घर में ही तैयार कीजिये राजस्थानी स्पेशल काजू कतली, ये है रेसिपी

काजू कतली बनाने के लिए 300 ग्राम काजू, 200 ग्राम चीनी, 1/2 कप पानी, 1 चम्मच घी, और इलायची पाउडर की कुछ चुटकी चाहिए. सबसे पहले काजू को रातभर भिगोकर सुबह पीस लें, ताकि पेस्ट गाढ़ा और चिकना बने. ध्यान रखें कि इसमें पानी कम से कम हो. चीनी को पानी में उबालकर एक तार की चाशनी तैयार करें—यह कतली की बनावट के लिए जरूरी है.