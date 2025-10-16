Zee Rajasthan
बाजार की मिलावट से बचकर घर में ही तैयार कीजिये राजस्थानी स्पेशल काजू कतली, ये है रेसिपी

Rajasthani Special Kaju Katli: दिवाली और धनतेरस की तैयारी जोरों पर है, और इस त्योहारी सीजन में मीठे पकवानों की मिठास घरों में चार चांद लगा देती है. राजस्थान सहित पूरे देश में मिठाइयों का महत्व बढ़ जाता है, और काजू कतली इसकी शाही डिश है. 

Rajasthani Special Kaju Katli

बाजार से खरीदने के बजाय इसे घर पर बनाना न केवल स्वास्थ्यवर्धक है, बल्कि परिवार के साथ बिताया गया समय भी खास बनाता है. आज हम आपको घर पर काजू कतली बनाने की आसान विधि बता रहे हैं, जो 300 ग्राम काजू से शुरू होकर आपके मुंह में स्वाद का जादू बिखेर देगी.
सामग्री और तैयारी

काजू कतली बनाने के लिए 300 ग्राम काजू, 200 ग्राम चीनी, 1/2 कप पानी, 1 चम्मच घी, और इलायची पाउडर की कुछ चुटकी चाहिए. सबसे पहले काजू को रातभर भिगोकर सुबह पीस लें, ताकि पेस्ट गाढ़ा और चिकना बने. ध्यान रखें कि इसमें पानी कम से कम हो. चीनी को पानी में उबालकर एक तार की चाशनी तैयार करें—यह कतली की बनावट के लिए जरूरी है.