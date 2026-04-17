Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Bikaner
  • /राजस्थान की राज कचोरी, ठंडी दही के ऊपर अनार के दाने, सेव के साथ खाने में तो मजा ही आ जाएगा

राजस्थान की राज कचोरी, ठंडी दही के ऊपर अनार के दाने, सेव के साथ खाने में तो मजा ही आ जाएगा

Written By : Ansh Raj | Updated: Apr 17, 2026, 08:47 AM

Raj Kachori: राजस्थान की मशहूर राज कचोरी ठंडी दही, अनार के दाने और सेव के साथ खाने में बेहद स्वादिष्ट और मजेदार लगती है. खस्ता और फूली हुई बड़ी कचौरी को बीच में तोड़कर उसमें उबले आलू, दाल, दही भल्ले के टुकड़े डाले जाते हैं. 

Raj Kachori1/6
ऊपर से ठंडा दही डालने के बाद खट्टी-मीठी इमली की चटनी, हरी चटनी, भुना जीरा, काला नमक और लाल मिर्च छिड़का जाता है. अंत में अनार के चमकते दाने और क्रिस्पी सेव डालकर इसे और भी आकर्षक और स्वादिष्ट बना दिया जाता है.
Raj Kachori2/6
एक काट में खट्टा-मीठा-तीखा और खस्ता स्वाद का अनोखा कॉम्बिनेशन मिलता है, जो खाने वाले का मन मोह लेता है. गर्मियों में ठंडी दही और अनार के साथ राज कचोरी का स्वाद दोगुना बढ़ जाता है.
Raj Kachori3/6
राजस्थान की राज कचोरी (Raj Kachori) भारतीय चाट का राजा माना जाता है. यह एक विशाल, खस्ता और फूली हुई कचौरी होती है, जो अंदर से खोखली रहती है और तरह-तरह की स्वादिष्ट भरावनों से भरी जाती है. "राज" शब्द का मतलब "शाही" या "राजसी" होता है, क्योंकि यह सामान्य कचौरी से ज्यादा भव्य, भरपूर और स्वादिष्ट होती है.
Raj Kachori4/6
राज कचोरी की जड़ें राजस्थान के बीकानेर शहर में मानी जाती हैं. मारवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) से शुरू हुई कचौरी की परंपरा में यह सबसे भव्य रूप है. राजस्थान की सूखी जलवायु के कारण तले हुए और लंबे समय तक टिकने वाले स्नैक्स बहुत लोकप्रिय रहे. शुरू में इसे शाही महलों में या मारवाड़ी व्यापारियों के लिए बनाया जाता था, इसलिए इसका नाम "राज कचोरी" पड़ा. आज यह पूरे उत्तर भारत में, खासकर दिल्ली, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में स्ट्रीट फूड का स्टार है.
Raj Kachori5/6
बड़ी और खस्ता कचौरी: सामान्य कचौरी से काफी बड़ी होती है. भरावन: उबले आलू, मूंग दाल की पकोड़ी या दालमोठ, छोले, दही भल्ले/पकोड़ी, पापड़ी आदि. टॉपिंग: ठंडा दही, खट्टी-मीठी इमली की चटनी, हरी पुदीने की चटनी, सेव, अनार के दाने, भुना जीरा, काला नमक, लाल मिर्च और चाट मसाला. स्वाद: एक ही काट में खट्टा, मीठा, तीखा, क्रिस्पी और नरम — सब कुछ मिल जाता है. यह चाट जितनी स्वादिष्ट है, उतनी ही भरपूर भी. एक राज कचोरी खाने के बाद भूख पूरी तरह मिट जाती है.
घर पर बनाने का आसान तरीका6/6
कचौरी का आटा: मैदा + सूजी + नमक + थोड़ा तेल/घी + पानी से सख्त आटा गूँधें. थोड़ा बेकिंग सोडा डालने से अच्छी फूलती है. स्टफिंग (पिट्ठी): बेसन में मसाले, थोड़ा पानी और बेकिंग सोडा मिलाकर छोटी लोइयाँ बनाएँ. आटे की लोई में स्टफिंग भरकर गोल कचौरी बनाएँ और धीमी आँच पर गोल्डन होने तक तलें. असेंबलिंग: कचौरी के बीच में छेद करके आलू, दाल, दही, चटनियाँ, सेव और अनार डालें.
Tags:
Rajasthan famous food
famous food

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: अंता में नेशनल हाईवे-27 पर लगा जाम, काली सिंध पुलिया पर घंटों फंस रहे वाहन, बढ़ी मुश्किलें

Rajasthan News: अंता में नेशनल हाईवे-27 पर लगा जाम, काली सिंध पुलिया पर घंटों फंस रहे वाहन, बढ़ी मुश्किलें

Baran News
2

लंबे इंतजार के बाद आज आ सकता है RAS 2024 का अंतिम परिणाम! 1096 पदों पर होगी नियुक्ति

RAS 2024 Final Result
3

Morning Breakfast: सुबह नाश्ते के लिए बेस्ट 10 राजस्थानी फ़ूड, सुबह 11 बजे तक इन डिश का अलग है स्वाद

Rajasthan famous food
4

Rajasthan News: फागी में भ्रष्टाचार की खुली पोल, उखड़ी CC रोड, डिप्टी सीएम की नाराजगी के बाद भी नहीं सुधरा प्रशासन

Jaipur News
5

राजस्थान में कॉलेज शिक्षकों की नौकरी पर फिलहाल टला संकट, हाईकोर्ट ने कही यह बात

Jodhpur news