/राजस्थान की राज कचोरी, ठंडी दही के ऊपर अनार के दाने, सेव के साथ खाने में तो मजा ही आ जाएगा

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बड़ी और खस्ता कचौरी: सामान्य कचौरी से काफी बड़ी होती है. भरावन: उबले आलू, मूंग दाल की पकोड़ी या दालमोठ, छोले, दही भल्ले/पकोड़ी, पापड़ी आदि. टॉपिंग: ठंडा दही, खट्टी-मीठी इमली की चटनी, हरी पुदीने की चटनी, सेव, अनार के दाने, भुना जीरा, काला नमक, लाल मिर्च और चाट मसाला. स्वाद: एक ही काट में खट्टा, मीठा, तीखा, क्रिस्पी और नरम — सब कुछ मिल जाता है. यह चाट जितनी स्वादिष्ट है, उतनी ही भरपूर भी. एक राज कचोरी खाने के बाद भूख पूरी तरह मिट जाती है.