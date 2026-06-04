/चिलचिलाती धूप में ठंडक का खजाना है राजस्थान का ये ड्रिंक! पीते ही गर्मी हो जाएगी छूमंतर

Rajasthani Summer Drink: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी आम पन्ना के बारे में बताएंगे.
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Rajasthani Aam panna
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर ड्रिंक राजस्थानी आम पन्ना के बारे में बताएंगे, जिसे आप गर्मियों में घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं. जिससे भयंकर गर्मी से आपके पेट को राहत मिलेगी.
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राजस्थानी आम पन्ना एक बेहद स्वादिष्ट और ठंडक देने वाली पारंपरिक ड्रिंक है. गर्मियों के मौसम में मेहमानों के स्वागत के लिए या किसी खास मौके पर इसे बनाया जा सकता है.
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राजस्थानी आम पन्ना बनाने के लिए 500 ग्राम कच्चे आम, 400 ग्राम चीनी, 10-12 पुदीना के पत्ते, आवश्यकतानुसार नमक, 2 छोटे चम्मच काला नमक, 2-3 छोटी चम्मच भुना जीरा, 1-2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 कप आइस क्यूब और 1/2 कप फीकी बूंदी की आवश्यकता होगी.
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सबसे पहले आम को धोकर छीलकर एक बड़े बर्तन में 2 कप पानी डालकर गैस पर ढककर पकने के लिए रख दें. इसके बाद जब आम पक जाए, तो गैस बंद कर दें और प्याले में निकालकर ठंडा होने दें.
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फिर हाथ से मैश करते हुए पल्प को अलग करके गुठलियों को अलग कर दें. अब आम के पल्प को उसी पानी में रहने दें और उसमें चीनी डालकर हैंड ब्लेंडर से ग्राइंड कर लें. अच्छी तरह ग्राइंड होने के बाद हाथ से अच्छे से तोड़कर पुदीने के पत्ते डाल दें.
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अब नमक, काली मिर्च पाउडर और जीरा क्रश करके डालकर मिक्स कर दें. इसके बाद अगर पानी की जरूरत पड़े तो थोड़ा पानी और डाल दें. अब बूंदी और आइस क्यूब डालकर ठंडा-ठंडा आम पन्ना सर्व करें.