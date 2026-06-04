/चिलचिलाती धूप में ठंडक का खजाना है राजस्थान का ये ड्रिंक! पीते ही गर्मी हो जाएगी छूमंतर

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Rajasthani Aam panna फिर हाथ से मैश करते हुए पल्प को अलग करके गुठलियों को अलग कर दें. अब आम के पल्प को उसी पानी में रहने दें और उसमें चीनी डालकर हैंड ब्लेंडर से ग्राइंड कर लें. अच्छी तरह ग्राइंड होने के बाद हाथ से अच्छे से तोड़कर पुदीने के पत्ते डाल दें.