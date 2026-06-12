/चिलचिलाती गर्मी में पिएं राजस्थान की ये खास ड्रिंक, शरीर में दिन भर रहेगा ठंडक का एहसास!

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Rajasthani Summer Drink अब मिश्रण को छन्नी से छान लें, ताकि गूदे और बीज अलग हो जाएं. इसके बाद छाने हुए रस में बाकी का पानी और चीनी डालकर अच्छी तरह घोल लें. अब नींबू का रस और काला नमक डालकर बेल की पौष्टिक शर्बत सर्व करें.