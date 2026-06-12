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चिलचिलाती गर्मी में पिएं राजस्थान की ये खास ड्रिंक, शरीर में दिन भर रहेगा ठंडक का एहसास!
Published: Jun 12, 2026, 08:27 PM|Updated: Jun 12, 2026, 08:27 PM
Rajasthani Summer Drink: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी बेल शरबत के बारे में बताएंगे.
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Rajasthani Summer Drinkराजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको गर्मियों में राजस्थान के मशहूर ड्रिंक राजस्थानी बेल शरबत के बारे में बताएंगे.
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Rajasthani Summer Drinkबेल शरबत को आप गर्मियों में घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं. जिससे भयंकर गर्मी से आपको राहत मिलेगी.
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Rajasthani Summer Drinkराजस्थानी बेल शरबत एक बेहद स्वादिष्ट और ठंडक देने वाली पारंपरिक ड्रिंक है. गर्मियों के मौसम में मेहमानों के स्वागत के लिए या किसी खास मौके पर इसे बनाया जा सकता है.
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Rajasthani Summer Drinkराजस्थानी बेल शरबत बनाने के लिए 1 बेल बड़ा, 2.5 लीटर पानी, 1.5 कप चीनी, नींबू का रस 3 से 4 बड़े चम्मच, 1 छोटा चम्मच काला नमक, पुदीना की पत्तियां और 5-6 बर्फ के टुकड़े की जरूरत होगी.
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Rajasthani Summer Drinkसबसे पहले बेल को तोड़कर इसका गूदा एक बड़े बर्तन में निकाल लें. इसके बाद इसमें लगभग 2 कप पानी डालकर हाथ या चम्मच से अच्छी तरह मसल लें, ताकि सारा गूदा पानी में घुल जाए.
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Rajasthani Summer Drinkअब मिश्रण को छन्नी से छान लें, ताकि गूदे और बीज अलग हो जाएं. इसके बाद छाने हुए रस में बाकी का पानी और चीनी डालकर अच्छी तरह घोल लें. अब नींबू का रस और काला नमक डालकर बेल की पौष्टिक शर्बत सर्व करें.