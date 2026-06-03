/लू और Dehydration का काल है राजस्थान का ये ड्रिंक! पीते ही शरीर को कर देगा बर्फ जैसा ठंडा

Rajasthani Summer Drink: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी इमली पना के बारे में बताएंगे.
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Rajasthani Imli Pana
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर ड्रिंक राजस्थानी इमली पना के बारे में बताएंगे, जिसे आप गर्मियों में घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं. जिससे भयंकर गर्मी से आपके पेट को राहत मिलेगी.
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Rajasthani Imli Pana
राजस्थानी इमली पना एक बेहद स्वादिष्ट और ठंडक देने वाली पारंपरिक ड्रिंक है. गर्मियों के मौसम में मेहमानों के स्वागत के लिए या किसी खास मौके पर इसे बनाया जा सकता है.
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Rajasthani Imli Pana
राजस्थानी इमली का पन्ना बनाने के लिए 50 ग्राम इमली, 100 ग्राम गुड़, थोड़ी पुदीने की पत्तियां, स्वादानुसार नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच भुना जीरा,
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सबसे पहले इमली और गुड़ को 3 घंटे भिगो दें. फिर मैश करके गुठलियां निकाल दें और घोल को छान लें.
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इसके बाद इसमें थोड़ी सी पुदीने की पत्तियों का पेस्ट बनाकर मिला दें और नमक, काला नमक, भुना जीरा पीस कर, काली मिर्च और लाल मिर्च मिला दें.
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अब राजस्थानी इमली पना बनकर तैयार है. पीने के लिए इसमें ठंडा पानी मिलाकर पिएं. इसे फ्रीजर में स्टोर करके भी रख सकते हैं.