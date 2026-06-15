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लू और तपती गर्मी का रामबाड़ है राजस्थान की ये ड्रिंक! पूरे दिन शरीर में बरकरार रहेगी एनर्जी
Published: Jun 15, 2026, 07:48 PM|Updated: Jun 15, 2026, 07:48 PM
Rajasthani Summer Drink: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी जौ की राब के बारे में बताएंगे.
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Jau ki raabराजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको गर्मियों में राजस्थान के मशहूर ड्रिंक राजस्थानी जौ की राब के बारे में बताएंगे.
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Jau ki raabजौ की राब को आप गर्मियों में घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं. जिससे भयंकर गर्मी से आपको राहत मिलेगी.
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Jau ki raabराजस्थानी जौ की राब एक बेहद स्वादिष्ट और ठंडक देने वाली पारंपरिक ड्रिंक है. गर्मियों के मौसम में मेहमानों के स्वागत के लिए या किसी खास मौके पर इसे बनाया जा सकता है.
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Jau ki raabराजस्थानी जौ की राब बनाने के लिए 1 कटोरी जौ का दलिया, 1 कटोरी दही, 4 कटोरी पानी, स्वादानुसार नमक, 1 कटा हुआ प्याज, 1/2 चम्मच पुदीना पाउडर और 1/2 चम्मच भूना जीरा पाउडर की जरूरत पड़ेगी.
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Jau ki raabसबसे पहले दही में 2 कटोरी पानी मिलाकर छाछ बना लें. इसके बाद जौ का दलिया छाछ में मिलाकर बडे़ बर्तन में पका लें.
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Jau ki raabअब नमक और 2 कटोरी पानी मिलाकर 15 से 20 मिनट पका लें. इसके बाद गर्म राब दूध के साथ ठंडा राब, छाछ, प्याज, भूना जीरा और पुदीना पाउडर डाल दें. अब राजस्थान जौ की राब बनकर तैयार है.