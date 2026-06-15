/लू और तपती गर्मी का रामबाड़ है राजस्थान की ये ड्रिंक! पूरे दिन शरीर में बरकरार रहेगी एनर्जी

6 /6

Jau ki raab अब नमक और 2 कटोरी पानी मिलाकर 15 से 20 मिनट पका लें. इसके बाद गर्म राब दूध के साथ ठंडा राब, छाछ, प्याज, भूना जीरा और पुदीना पाउडर डाल दें. अब राजस्थान जौ की राब बनकर तैयार है.