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लू और तपती गर्मी का रामबाड़ है राजस्थान की ये ड्रिंक! पूरे दिन शरीर में बरकरार रहेगी एनर्जी

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Jun 15, 2026, 07:48 PM|Updated: Jun 15, 2026, 07:48 PM

Rajasthani Summer Drink: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी जौ की राब के बारे में बताएंगे.

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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको गर्मियों में राजस्थान के मशहूर ड्रिंक राजस्थानी जौ की राब के बारे में बताएंगे.
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जौ की राब को आप गर्मियों में घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं. जिससे भयंकर गर्मी से आपको राहत मिलेगी.
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राजस्थानी जौ की राब एक बेहद स्वादिष्ट और ठंडक देने वाली पारंपरिक ड्रिंक है. गर्मियों के मौसम में मेहमानों के स्वागत के लिए या किसी खास मौके पर इसे बनाया जा सकता है.
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राजस्थानी जौ की राब बनाने के लिए 1 कटोरी जौ का दलिया, 1 कटोरी दही, 4 कटोरी पानी, स्वादानुसार नमक, 1 कटा हुआ प्याज, 1/2 चम्मच पुदीना पाउडर और 1/2 चम्मच भूना जीरा पाउडर की जरूरत पड़ेगी.
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सबसे पहले दही में 2 कटोरी पानी मिलाकर छाछ बना लें. इसके बाद जौ का दलिया छाछ में मिलाकर बडे़ बर्तन में पका लें.
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अब नमक और 2 कटोरी पानी मिलाकर 15 से 20 मिनट पका लें. इसके बाद गर्म राब दूध के साथ ठंडा राब, छाछ, प्याज, भूना जीरा और पुदीना पाउडर डाल दें. अब राजस्थान जौ की राब बनकर तैयार है.
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Rajasthani Summer Drink
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