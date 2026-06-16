/लू और भीषण गर्मी में शरीर रहेगा तरोताजा, ट्राई करें राजस्थान की ये खास ड्रिंक!

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Jeera pudina chaas राजस्थानी जीरा पुदीना छाछ एक बेहद स्वादिष्ट और ठंडक देने वाली पारंपरिक ड्रिंक है. गर्मियों के मौसम में मेहमानों के स्वागत के लिए या किसी खास मौके पर इसे बनाया जा सकता है.