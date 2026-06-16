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लू और भीषण गर्मी में शरीर रहेगा तरोताजा, ट्राई करें राजस्थान की ये खास ड्रिंक!

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Jun 16, 2026, 08:19 PM|Updated: Jun 16, 2026, 08:19 PM

Rajasthani Summer Drink: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी जीरा पुदीना छाछ के बारे में बताएंगे.

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Jeera pudina chaas

राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको गर्मियों में राजस्थान के मशहूर ड्रिंक राजस्थानी जीरा पुदीना छाछ के बारे में बताएंगे.
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जीरा पुदीना छाछ को आप गर्मियों में घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं. जिससे भयंकर गर्मी से आपको राहत मिलेगी.
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राजस्थानी जीरा पुदीना छाछ एक बेहद स्वादिष्ट और ठंडक देने वाली पारंपरिक ड्रिंक है. गर्मियों के मौसम में मेहमानों के स्वागत के लिए या किसी खास मौके पर इसे बनाया जा सकता है.
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राजस्थानी जीरा पुदीना छाछ बनाने के लिए 150 ग्राम छाछ, 1 चम्मच पिसा हुआ जीरा, 1 चम्मच पुदीना और स्वाद अनुसार नमक की जरूरत पड़ेगी.
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सबसे पहले जीरे को खुरदुरा पिस लें. जीरा पिसने के बाद पुदीना को अच्छे से धो लें. पुदीना धोकर पत्ते निकाल कर बारीक काट लें.
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अब छाछ में जीरा, पुदीना और नमक डाल दें. ये सभी मसाले डालकर अच्छे से मिक्सी में घूमाकर मिक्स कर लें. अब आपका राजस्थानी जीरा पुदीना छाछ बनकर तैयार है. अब इसे सर्व करें.
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Rajasthani Summer Drink
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