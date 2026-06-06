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चिलचिलाती धूप और गर्मी से चाहिए तुरंत राहत? तो घर पर बनाएं राजस्थान की ये खास ड्रिंक

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Jun 06, 2026, 02:05 PM|Updated: Jun 06, 2026, 02:05 PM

Rajasthani Summer Drink: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी पुदीना छास के बारे में बताएंगे.

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Rajasthani Summer Drink

राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको गर्मियों में राजस्थान के मशहूर ड्रिंक राजस्थानी पुदीना छास के बारे में बताएंगे.
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Rajasthani Summer Drink

पुदीना छास को आप गर्मियों में घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं. जिससे भयंकर गर्मी से आपको राहत मिलेगी.
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Rajasthani Summer Drink

राजस्थानी पुदीना छास एक बेहद स्वादिष्ट और ठंडक देने वाली पारंपरिक ड्रिंक है. गर्मियों के मौसम में मेहमानों के स्वागत के लिए या किसी खास मौके पर इसे बनाया जा सकता है.
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Rajasthani Summer Drink

राजस्थानी पुदीना छास बनाने के लिए 1/2 कटोरी दही, 20-22 पुदीने की पत्ती, 1 ग्लास पानी, 1/4 छोटी चम्मच काला नमक और 1/4 छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर की आवश्यकता होगी.
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Rajasthani Summer Drink

सबसे पहले सभी सामग्री को निकालकर मिक्सी जार में डाल दें. फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लें.
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Rajasthani Summer Drink

अब बचा हुआ पानी डालकर अच्छे से मिलाकर ऊपर से भुना जीरा पाउडर और पुदीने की पत्ती से सजाकर ठंडा कर सर्व करें.
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