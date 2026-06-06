/चिलचिलाती धूप और गर्मी से चाहिए तुरंत राहत? तो घर पर बनाएं राजस्थान की ये खास ड्रिंक

3 /6

Rajasthani Summer Drink राजस्थानी पुदीना छास एक बेहद स्वादिष्ट और ठंडक देने वाली पारंपरिक ड्रिंक है. गर्मियों के मौसम में मेहमानों के स्वागत के लिए या किसी खास मौके पर इसे बनाया जा सकता है.