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सुबह-सुबह पिएं राजस्थान की ये स्पेशल ड्रिंक, दिनभर रहें ठंडा-ठंडा कूल-कूल!

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Jun 09, 2026, 08:37 PM|Updated: Jun 09, 2026, 08:37 PM

Rajasthani Summer Drink: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी सत्तू का शरबत के बारे में बताएंगे.

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Rajasthani Summer Drink

राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको गर्मियों में राजस्थान के मशहूर ड्रिंक राजस्थानी सत्तू का शरबत के बारे में बताएंगे.
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Rajasthani Summer Drink

सत्तू के शरबत को आप गर्मियों में घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं. जिससे भयंकर गर्मी से आपको राहत मिलेगी.
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Rajasthani Summer Drink

राजस्थानी सत्तू का शरबत एक बेहद स्वादिष्ट और ठंडक देने वाली पारंपरिक ड्रिंक है. गर्मियों के मौसम में मेहमानों के स्वागत के लिए या किसी खास मौके पर इसे बनाया जा सकता है.
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Rajasthani Summer Drink

राजस्थानी सत्तू का शरबत बनाने के लिए 2 चम्मच चने का सत्तू, 1 हरी मिर्च कटी हुई, 5-6 पुदीने के पत्ते, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 नींबू, 1/4 चम्मच भुना जीरा पाउडर और 1 गिलास ठंडा पानी की आवश्यकता होगी.
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Rajasthani Summer Drink

सबसे पहले एक बर्तन में सत्तू, कटा हुआ पुदीना, हरी मिर्च, जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल दें.
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अब थोड़ा सा पानी डालकर सभी सामग्री को अच्छे से मिला लें. इसमें नींबू का रस डालकर अच्छे से मिला लें.
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Rajasthani Summer Drink

अब आपका सत्तू का शरबत बनकर तैयार है. इसमें ठंडा पानी डाल दें और गिलास में निकाल कर ठंडा-ठंडा सर्व करें.
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