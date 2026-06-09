/सुबह-सुबह पिएं राजस्थान की ये स्पेशल ड्रिंक, दिनभर रहें ठंडा-ठंडा कूल-कूल!

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Rajasthani Summer Drink राजस्थानी सत्तू का शरबत बनाने के लिए 2 चम्मच चने का सत्तू, 1 हरी मिर्च कटी हुई, 5-6 पुदीने के पत्ते, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 नींबू, 1/4 चम्मच भुना जीरा पाउडर और 1 गिलास ठंडा पानी की आवश्यकता होगी.