/राजस्थानी 'कैरी-गुंदे' की चटपटी सब्जी, अचार जैसा स्वाद जो गर्मियों में बढ़ा दे खाने का मजा कर देगा दोगुना

Rajasthan famous Dish: राजस्थान की पारंपरिक कैरी-गुंदे की सब्जी गर्मियों का खास उपहार है. कच्चे आम और लसोड़े के मेल से बनी यह चटपटी सब्जी अचार की तरह लंबे समय तक खराब नहीं होती. मारवाड़ी मसालों से तैयार यह व्यंजन रोटी और पराठे के साथ बेहतरीन स्वाद देता है.
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राजस्थान की तपती गर्मियों में जब हरी सब्जियां कम हो जाती हैं, तब यहां की पाक कला का असली जादू 'कैरी-गुंदे' (लसोड़े) की सब्जी के रूप में सामने आता है. यह केवल एक सब्जी नहीं, बल्कि राजस्थान की एक अनूठी विरासत है जिसे अचार की तरह कई दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है.
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गुंदा या लसोड़ा एक स्थानीय रेगिस्तानी फल है, जो अपनी चिपचिपी बनावट और विशिष्ट स्वाद के लिए जाना जाता है. जब इसे कच्चे आम (कैरी) के खट्टेपन के साथ मिलाया जाता है, तो यह एक ऐसा मेल बनाता है जो मारवाड़ के हर घर की पहली पसंद बन जाता है.
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इस लजीज व्यंजन को तैयार करने की आसान सी प्रक्रिया है.सबसे पहले गुंदों को हल्दी के पानी में उबालकर उनकी गुठलियां निकाल ली जाती हैं. साथ ही कच्ची कैरी को छोटे टुकड़ों में काटा जाता है.
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तड़का के लिए गरम तेल में सौंफ, कलौंजी, राई, हींग और जीरे का तड़का लगाया जाता है, जो इसकी खुशबू को और बढ़ा देता है. पहले कैरी को नरम किया जाता है और फिर उबले हुए गुंदे डालकर हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर के साथ पकाया जाता है.
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कई लोग इसमें उबला हुआ मेथी दाना भी मिलाते हैं, जो इसके औषधीय गुणों और स्वाद को बढ़ाता है.अगर आप हल्का मीठा स्वाद पसंद करते हैं, तो इसमें थोड़ी चीनी या गुड़ मिलाया जा सकता है.
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इस सब्जी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे एक बार बनाकर फ्रिज में 8-10 दिनों तक स्टोर किया जा सकता है.
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यह सब्जी ठंडी या गरम, दोनों तरह से स्वादिष्ट लगती है. राजस्थानी घरों में इसे गरमागरम फुल्के (रोटी) या देसी घी में लिपटे पराठों के साथ बड़े चाव से खाया जाता है.