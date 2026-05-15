/राजस्थानी 'कैरी-गुंदे' की चटपटी सब्जी, अचार जैसा स्वाद जो गर्मियों में बढ़ा दे खाने का मजा कर देगा दोगुना

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राजस्थान की तपती गर्मियों में जब हरी सब्जियां कम हो जाती हैं, तब यहां की पाक कला का असली जादू 'कैरी-गुंदे' (लसोड़े) की सब्जी के रूप में सामने आता है. यह केवल एक सब्जी नहीं, बल्कि राजस्थान की एक अनूठी विरासत है जिसे अचार की तरह कई दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है.