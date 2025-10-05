राजस्थान की तीखी चटनियां जो हर थाली को बना देती हैं सुपरहिट, सर्दियों में जरूर करें ट्राई

Published: Oct 05, 2025, 12:05 PM IST | Updated: Oct 05, 2025, 12:05 PM IST
स्वाद की असली पहचान
राजस्थानी खाना अपने तीखे और चटपटे स्वाद के लिए दुनियाभर में मशहूर है, और इस स्वाद की असली पहचान उसकी पारंपरिक चटनियों में है. ये चटनियां सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ातीं, बल्कि राजस्थानी थाली को पूर्णता भी देती हैं. आइए, जानें इन टेस्टी चटनियों के बारे में.
राजस्थानी थाली
राजस्थानी थाली में चटनियां केवल एक अतिरिक्त व्यंजन नहीं होतीं, बल्कि वे थाली की आत्मा हैं. कचरी, इमली, लहसुन और टमाटर जैसी साधारण सामग्री से बनी ये चटनियां, खाने में एक तीखा और चटपटा फ्लेवर जोड़ती हैं जो अन्य व्यंजनों से इसे अलग करता है. इनके बिना राजस्थानी भोजन का असली मजा अधूरा है.