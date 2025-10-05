राजस्थान की तीखी चटनियां जो हर थाली को बना देती हैं सुपरहिट, सर्दियों में जरूर करें ट्राई

राजस्थानी थाली में चटनियां केवल एक अतिरिक्त व्यंजन नहीं होतीं, बल्कि वे थाली की आत्मा हैं. कचरी, इमली, लहसुन और टमाटर जैसी साधारण सामग्री से बनी ये चटनियां, खाने में एक तीखा और चटपटा फ्लेवर जोड़ती हैं जो अन्य व्यंजनों से इसे अलग करता है. इनके बिना राजस्थानी भोजन का असली मजा अधूरा है.