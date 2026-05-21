/मारवाड़ी शादियों की शान ये की पारंपरिक सब्जी, खाते ही आ जाएगा मजा, जानें इसकी आसान रेसिपी

Rajasthan famous Dish: खेजड़ी के पेड़ से मिलने वाली सांगरी और कैर की यह सूखी सब्जी राजस्थान का असली पारंपरिक स्वाद है. मसालों, अमचूर और काजू-किशमिश के साथ घी या तेल में पकी यह चटपटी डिश मारवाड़ी शादियों की मुख्य पहचान है.
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Ker Sangri Sabzi Recipe
राजस्थान का जिक्र आते ही आंखों के सामने यहां की समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक किले और लाजवाब खान-पान का नजारा घूम जाता है. वैसे तो मरुधरा की रसोई में कई तरह के लजीज व्यंजन पकाए जाते हैं, लेकिन जो बात यहां की पारंपरिक और शाही 'कैर सांगरी' की सब्जी में है, वह किसी और में नहीं.मारवाड़ी शादियों, उत्सवों और खास त्योहारों में इस सब्जी को अनिवार्य रूप से परोसा जाता है. यह राजस्थान का मूल और असली पारंपरिक भोजन माना जाता है, जो स्वाद में जितना लाजवाब और चटपटा होता है, सेहत के लिए भी उतना ही फायदेमंद है.
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Ker Sangri Sabzi Recipe
कैर-सांगरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी आम खेत में नहीं, बल्कि रेगिस्तान की विषम परिस्थितियों और चिलचिलाती धूप के बीच पनपती है. राजस्थान के राज्य वृक्ष और मरुभूमि के कल्पवृक्ष कहे जाने वाले 'खेजड़ी' के पेड़ से हमें स्वादिष्ट और पौष्टिक सांगरी मिलती है. वहीं रेगिस्तान में उगने वाली एक कंटीली झाड़ी से छोटे-छोटे गोल 'कैर' तोड़े जाते हैं. इन दोनों को सुखाकर मसालेदार, चटपटा और पूरी तरह सूखा पकाया जाता है. सूखा होने के कारण यह सब्जी कई दिनों तक खराब नहीं होती, इसलिए राजस्थानी लोग यात्रा के दौरान भी इसे चाव से साथ ले जाते हैं.
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Ker Sangri Sabzi Recipe
यदि आप घर पर असली मारवाड़ी स्टाइल में कैर-सांगरी बनाना चाहते हैं, तो आपको इन चीजों की आवश्यकता होगी. सूखी कैर और सांगरी (दोनों मिलाकर 100 ग्राम). 4-5 चम्मच तेल (सरसों या मूंगफली का), 1/2 छोटा चम्मच हींग, 1/2 छोटा चम्मच जीरा और राई.मसाले में 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1-2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर (स्वादानुसार), 2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार.खटास के लिए1 से 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर (या सूखी कैरी), 1 बड़ा चम्मच काजू और किशमिश .
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Ker Sangri Sabzi Recipe
सबसे पहले सूखी कैर और सांगरी को अच्छी तरह साफ करके अलग-अलग बर्तनों में रात भर (या 7-8 घंटे) के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दें.भीगने के बाद इन्हें साफ पानी से 2-3 बार धो लें ताकि मिट्टी निकल जाए. अब कुकर में थोड़ा पानी, नमक और हल्की सी हल्दी डालकर 1-2 सीटी आने तक उबाल लें. उबलने के बाद पानी छानकर कैर-सांगरी को अलग रख लें.एक छोटी कटोरी में लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक लें. इसमें थोड़ा सा पानी या ताजा दही मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें.
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Ker Sangri Sabzi Recipe
छौंक लगाने के लिए कढ़ाई में तेल गर्म करें. तेल गर्म होने पर उसमें हींग, राई और जीरे का कड़कड़ाता हुआ तड़का लगाएं. अब कढ़ाई में तैयार किया हुआ मसाले का पेस्ट डालें और मध्यम आंच पर 1 मिनट तक भूनें. मसाला तेल छोड़ने लगे, तब उबली हुई कैर-सांगरी इसमें डाल दें.
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इसे चमचे से चलाते हुए 3-4 मिनट तक अच्छी तरह पकाएं. आखिरी में सब्जी में खटास के लिए अमचूर पाउडर डालें. साथ ही काजू और किशमिश डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब कढ़ाई को ढककर धीमे आंच पर 2 मिनट तक पकने दें ताकि सारे मसालों का फ्लेवर कैर-सांगरी के अंदर तक समा जाए.
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Ker Sangri Sabzi Recipe
आपकी गरमा-गरम, खुशबूदार और बेहद चटपटी कैर-सांगरी की शाही सब्जी तैयार है. इसे राजस्थान के पारंपरिक अंदाज में बाजरे की रोटी (सौगरा), कढ़ी और लहसुन की चटनी के साथ परोसें और आनंद लें.