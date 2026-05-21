/मारवाड़ी शादियों की शान ये की पारंपरिक सब्जी, खाते ही आ जाएगा मजा, जानें इसकी आसान रेसिपी

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Ker Sangri Sabzi Recipe कैर-सांगरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी आम खेत में नहीं, बल्कि रेगिस्तान की विषम परिस्थितियों और चिलचिलाती धूप के बीच पनपती है. राजस्थान के राज्य वृक्ष और मरुभूमि के कल्पवृक्ष कहे जाने वाले 'खेजड़ी' के पेड़ से हमें स्वादिष्ट और पौष्टिक सांगरी मिलती है. वहीं रेगिस्तान में उगने वाली एक कंटीली झाड़ी से छोटे-छोटे गोल 'कैर' तोड़े जाते हैं. इन दोनों को सुखाकर मसालेदार, चटपटा और पूरी तरह सूखा पकाया जाता है. सूखा होने के कारण यह सब्जी कई दिनों तक खराब नहीं होती, इसलिए राजस्थानी लोग यात्रा के दौरान भी इसे चाव से साथ ले जाते हैं.