राजस्थान में तेजी से बदल रहा मौसम, इन इलाकों में छा सकते हैं बादल!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जिसमें दिन के समय हल्की गर्मी और रात में ठंडक बढ़ रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले एक हफ्ते तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं. फिलहाल सीकर में रात में ठंडक बढ़ रही है.