राजस्थान में तेजी से बदल रहा मौसम, इन इलाकों में छा सकते हैं बादल!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जिसमें दिन के समय हल्की गर्मी और रात में ठंडक बढ़ रही है. मौसम विभाग के मुताबिक,  आने वाले एक हफ्ते तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं. फिलहाल सीकर में रात में ठंडक बढ़ रही है. 

Published: Oct 16, 2025, 12:56 PM IST | Updated: Oct 16, 2025, 12:56 PM IST
मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में आसमान साफ रहेगा. दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंडक बढ़ेगी. वहीं, उत्तरी हवाओं के कारण ठंड बढ़ रही है.
इन दिनों जयपुर अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास, न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री दर्ज किया जा रहा है. नागौर का न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर का अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा.