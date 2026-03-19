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बारिश में भीगेंगे राजस्थान के 9 जिले, IMD ने जारी किया आंधी-तूफान के साथ मोटे-मोटे ओले गिरने का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने जयसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और जोधपुर जिलों तथा इनके आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 19, 2026, 06:58 AM IST | Updated:Mar 19, 2026, 06:58 AM IST
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इन क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली (वज्रपात), तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटा) और कहीं-कहीं ओलावृष्टि (हेलस्टॉर्म) की संभावना जताई गई है. यह अलर्ट मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आया है, जो राज्य में अचानक मौसम बदलाव ला रहा है.
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ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि मौसम की स्थिति गंभीर हो सकती है. इन जिलों में बादल गरजने के साथ तेज बिजली कड़कने, बारिश होने और हवाओं के तेज झोंके चलने की संभावना है. विशेष रूप से ओले गिरने से किसानों की फसलों, खासकर रबी फसलों जैसे गेहूं, सरसों और चना को नुकसान पहुंच सकता है.