बारिश में भीगेंगे राजस्थान के 9 जिले, IMD ने जारी किया आंधी-तूफान के साथ मोटे-मोटे ओले गिरने का अलर्ट

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ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि मौसम की स्थिति गंभीर हो सकती है. इन जिलों में बादल गरजने के साथ तेज बिजली कड़कने, बारिश होने और हवाओं के तेज झोंके चलने की संभावना है. विशेष रूप से ओले गिरने से किसानों की फसलों, खासकर रबी फसलों जैसे गेहूं, सरसों और चना को नुकसान पहुंच सकता है.