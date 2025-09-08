राजसमंद बस स्टैंड खतरनाक स्थिति में, यात्रियों की सुरक्षा दांव पर

राजस्थान के राजसमंद का केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड आज यात्रियों के लिए एक खतरे का घर बन चुका है. बस स्टैंड की खस्ताहाल इमारत कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है.