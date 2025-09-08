Zee Rajasthan
राजसमंद बस स्टैंड खतरनाक स्थिति में, यात्रियों की सुरक्षा दांव पर

Rajsamand News: राजसमंद का केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड खस्ताहाल है, छत का प्लास्टर गिर रहा है, जिससे यात्रियों को खतरा है. प्रशासन को सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Devendra sharma
Published: Sep 08, 2025, 04:42 PM IST | Updated: Sep 08, 2025, 04:42 PM IST
केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड

राजस्थान के राजसमंद का केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड आज यात्रियों के लिए एक खतरे का घर बन चुका है. बस स्टैंड की खस्ताहाल इमारत कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है.
भय के साये में यात्री, गिर रहा है प्लास्टर

बस स्टैंड की इमारत की हालत इतनी खराब है कि जगह-जगह से छत का प्लास्टर गिर रहा है, और अब तो पूरी छत गिरने की भी आशंका जताई जा रही है. यात्री डर के साये में बस का इंतजार कर रहे हैं.