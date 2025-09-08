राजसमंद बस स्टैंड खतरनाक स्थिति में, यात्रियों की सुरक्षा दांव पर

Published: Sep 08, 2025, 04:42 PM IST | Updated: Sep 08, 2025, 04:42 PM IST
केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड
राजस्थान के राजसमंद का केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड आज यात्रियों के लिए एक खतरे का घर बन चुका है. बस स्टैंड की खस्ताहाल इमारत कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है.
भय के साये में यात्री, गिर रहा है प्लास्टर
बस स्टैंड की इमारत की हालत इतनी खराब है कि जगह-जगह से छत का प्लास्टर गिर रहा है, और अब तो पूरी छत गिरने की भी आशंका जताई जा रही है. यात्री डर के साये में बस का इंतजार कर रहे हैं.