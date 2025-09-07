राजसमंद में कभी भी आ सकती है बाढ़! प्रशासन ने खाली करवाए कई गांव

साथ ही सिंचाई विभाग, एसडीआरएफ व आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीम मौके पर पहुंच गई. संभावित प्रभावित गांवो से 610 लोगों को वैकल्पिक तौर पर सरकारी स्कूलों व अन्य भवनों में शिफ्ट किया है. मिट्टी के कट्टे डालकर पाल को मजबूत कर दिया और बारिश रुकने से फिलहाल खतरा टल गया है.