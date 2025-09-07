राजसमंद में कभी भी आ सकती है बाढ़! प्रशासन ने खाली करवाए कई गांव
Rajsamand News: राजस्थान के राजसमंद जिले में बीते दो दिनों से लगातार भरी बारिश हो रही है. ऐसे में यहां फुलसागर तालाब की पाल के टूटने का खतरा, जिसके चलते कभी भी बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं. ऐसे में कई गांव खाली करवाए जा रहे हैं.
Published: Sep 07, 2025, 04:53 PM IST | Updated: Sep 07, 2025, 04:53 PM IST
राजस्थान के राजसमंद जिले में दो दिन से भारी बारिश के चलते भीम में कुकरखेड़ा पंचायत के फुलसागर तालाब की पाल के टूटने का खतरा मंडराने पर पुलिस, प्रशासन शनिवार शाम को ही मौके पर पहुंच गया और चार गांव खाली करवा दिए.
साथ ही सिंचाई विभाग, एसडीआरएफ व आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीम मौके पर पहुंच गई. संभावित प्रभावित गांवो से 610 लोगों को वैकल्पिक तौर पर सरकारी स्कूलों व अन्य भवनों में शिफ्ट किया है. मिट्टी के कट्टे डालकर पाल को मजबूत कर दिया और बारिश रुकने से फिलहाल खतरा टल गया है.