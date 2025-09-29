जोधपुर से भी प्राचीन है बालेसर का मां चामुंडा मंदिर, 300 सालों से जल रही अखंड दिव्य ज्योति

इस मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है. मंडोर के प्रतिहार शासक राणा उगम सिंह इंदा ने विक्रम संवत 1306 में कंटालिया गांव (अब कुई इंदा) बसाया था. बताया जाता है कि उसी समय एक कैर के पेड़ के नीचे मां चामुंडा की चमत्कारिक मूर्ति आकाशीय गर्जना के साथ स्वयं प्रकट हुई थी. इस मूर्ति पर विक्रम संवत 1119 का एक शिलालेख भी अंकित है, जो इसकी प्राचीनता का प्रमाण है.