जोधपुर से भी प्राचीन है बालेसर का मां चामुंडा मंदिर, 300 सालों से जल रही अखंड दिव्य ज्योति

Balesar Devi Chamunda Mandir: जोधपुर के बालेसर में स्थित मां चामुंडा मंदिर, जोधपुर से भी पुराना है. यहां की अखंड दिव्य ज्योति 300 सालों से जल रही है. बाड़ी का थान नाम से मशहूर यह मंदिर नवरात्रि में भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र बनता है.

Published: Sep 29, 2025, 02:23 PM IST | Updated: Sep 29, 2025, 02:23 PM IST
मां चामुंडा का मंदिर

जोधपुर के बालेसर कस्बे में स्थित, मां चामुंडा का मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है. करीब 300 वर्ष पुराना यह मंदिर जोधपुर की स्थापना से भी पहले का है. इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी अखंड दिव्य ज्योति है, जो स्थापना के समय से लेकर आज तक लगातार जल रही है और हजारों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है.
इतिहास

इस मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है. मंडोर के प्रतिहार शासक राणा उगम सिंह इंदा ने विक्रम संवत 1306 में कंटालिया गांव (अब कुई इंदा) बसाया था. बताया जाता है कि उसी समय एक कैर के पेड़ के नीचे मां चामुंडा की चमत्कारिक मूर्ति आकाशीय गर्जना के साथ स्वयं प्रकट हुई थी. इस मूर्ति पर विक्रम संवत 1119 का एक शिलालेख भी अंकित है, जो इसकी प्राचीनता का प्रमाण है.