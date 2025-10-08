राजस्थान में शिकायतें अब फटाफट सुलझेंगी! NWR बना देश का दूसरा सबसे भरोसेमंद जोन

जयपुर में भारतीय रेलवे की 'रेल मदद' पहल यात्रियों के लिए एक संजीवनी साबित हो रही है. रेल यात्रा के दौरान होने वाली समस्याओं के समाधान में उत्तर-पश्चिम रेलवे (NWR) ने देशभर के सभी जोनल रेलवे में दूसरा सबसे बेहतर जोन बनकर एक शानदार कीर्तिमान स्थापित किया है. NWR अब यात्रियों की शिकायतों का निपटारा मात्र 24 मिनट के औसत समय में कर रहा है.