राजस्थान में शिकायतें अब फटाफट सुलझेंगी! NWR बना देश का दूसरा सबसे भरोसेमंद जोन

Jaipur News: उत्तर-पश्चिम रेलवे ने शिकायतों के समाधान में 24 मिनट का औसत समय लेकर देश में दूसरा स्थान हासिल किया है. 'रेल मदद' पोर्टल पर 6 माह में 61,428 शिकायतों का निपटारा हुआ. 85% यात्रियों ने NWR के समाधान को संतोषजनक बताया.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 08, 2025, 04:40 PM IST | Updated: Oct 08, 2025, 04:40 PM IST
जयपुर में भारतीय रेलवे की 'रेल मदद' पहल यात्रियों के लिए एक संजीवनी साबित हो रही है. रेल यात्रा के दौरान होने वाली समस्याओं के समाधान में उत्तर-पश्चिम रेलवे (NWR) ने देशभर के सभी जोनल रेलवे में दूसरा सबसे बेहतर जोन बनकर एक शानदार कीर्तिमान स्थापित किया है. NWR अब यात्रियों की शिकायतों का निपटारा मात्र 24 मिनट के औसत समय में कर रहा है.
NWR के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि रेलवे हेल्प लाइन 139 के अलावा X (ट्विटर), फेसबुक और रेलवन ऐप जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाली शिकायतों को ‘रेल मदद’ पोर्टल पर समायोजित किया जाता है.