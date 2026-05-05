Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /PM Kisan की 23वीं किस्त को लेकर बड़ा खुलासा, इस दिन खाते में ट्रांसफर हो सकते हैं रुपये!

PM Kisan की 23वीं किस्त को लेकर बड़ा खुलासा, इस दिन खाते में ट्रांसफर हो सकते हैं रुपये!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 05, 2026, 04:13 PM|Updated: May 05, 2026, 04:13 PM

PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये तीन किस्तों में मिलते हैं. अब तक 22 किस्तें जारी हो चुकी हैं और 23वीं किस्त जुलाई में आने की उम्मीद है. इसके लिए आधार लिंक, e-KYC और सही बैंक डिटेल जरूरी है.

PM Kisan Samman Nidhi1/7
देश के किसानों को आर्थिक सहारा देने के लिए सरकार समय-समय पर कई योजनाएं चलाती है. इन्हीं में से एक अहम योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना. इस योजना के जरिए किसानों को हर साल 6000 रुपये की मदद दी जाती है. यह राशि एक साथ नहीं, बल्कि तीन बराबर हिस्सों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है, ताकि उन्हें समय-समय पर राहत मिलती रहे.
PM Kisan Samman Nidhi2/7
अब तक इस योजना की 22 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और करोड़ों किसानों को इसका फायदा मिला है. ऐसे में अब किसानों की नजर अगली यानी 23वीं किस्त पर टिकी हुई है. गांव-गांव में किसान यही जानना चाह रहे हैं कि अगली किस्त उनके खाते में कब आएगी.
PM Kisan Samman Nidhi3/7
अगर पिछली किस्त की बात करें तो 22वीं किस्त 13 मार्च को किसानों के खातों में डाली गई थी. आम तौर पर इस योजना की किस्तें करीब चार महीने के अंतराल पर जारी होती हैं. इसी हिसाब से माना जा रहा है कि 23वीं किस्त जुलाई महीने में आ सकती है. हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इसकी कोई पक्की तारीख घोषित नहीं की गई है.
PM Kisan Samman Nidhi4/7
यह योजना साल 2019 में शुरू की गई थी. इसका मकसद साफ था कि किसानों को सीधे आर्थिक मदद दी जाए, ताकि उन्हें खेती से जुड़े खर्चों में थोड़ी राहत मिल सके. बीज, खाद, सिंचाई जैसी जरूरतों को पूरा करने में यह रकम किसानों के काफी काम आती है.
PM Kisan Samman Nidhi5/7
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी तय की गई हैं. सबसे पहले किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए. इसके साथ ही ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होना भी जरूरी है. अगर यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तो किस्त अटक सकती है.
PM Kisan Samman Nidhi6/7
इसके अलावा बैंक खाते की जानकारी सही होना भी बहुत जरूरी है. कई बार छोटी-सी गलती की वजह से पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता. इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक और आधार से जुड़ी जानकारी समय-समय पर चेक करते रहें.
PM Kisan Samman Nidhi7/7
अगर अब तक की बात करें तो इस योजना के तहत 22 किस्तों में किसानों को 4.28 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम दी जा चुकी है. इसमें बड़ी संख्या में महिला किसान भी शामिल हैं. करीब 2.17 करोड़ महिला लाभार्थियों को भी इसका फायदा मिला है और उन्हें अब तक 1.10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सीधे उनके खातों में मिल चुकी है.
Tags:
PM Kisan Samman Nidhi
Rajasthan news
jaipur news

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गर्मी में घूमने का परफेक्ट डेस्टीनेशन, राजस्थान के ये खूबसूरत जगह बने हैं पर्यटकों की पहली पसंद

गर्मी में घूमने का परफेक्ट डेस्टीनेशन, राजस्थान के ये खूबसूरत जगह बने हैं पर्यटकों की पहली पसंद

rajasthan place to visit
2

झालावाड़ में तेज आंधी-बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, जानें मौसम का ताजा अपडेट

jhalawar news
3

बदल जाएगी भारतीय रेलवे के ट्रेनों की सूरत! एंटी-क्लाइम्बिंग और हाईटेक फीचर्स से लैस होंगे नए कोच

Rajasthan news
4

आधी रात बाइक से जा रहे थे तीन दोस्त, फिर ऑटो के एक 'कट' ने कर दिया कांड!

rajasthan crime
5

Rajasthan News: कोर्ट के आदेश की अनदेखी भारी, अलवर कलेक्टर कार्यालय का फर्नीचर कुर्क, प्रशासन हिला

Alwar news