/PM Kisan की 23वीं किस्त को लेकर बड़ा खुलासा, इस दिन खाते में ट्रांसफर हो सकते हैं रुपये!

PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये तीन किस्तों में मिलते हैं. अब तक 22 किस्तें जारी हो चुकी हैं और 23वीं किस्त जुलाई में आने की उम्मीद है. इसके लिए आधार लिंक, e-KYC और सही बैंक डिटेल जरूरी है.
1/7
देश के किसानों को आर्थिक सहारा देने के लिए सरकार समय-समय पर कई योजनाएं चलाती है. इन्हीं में से एक अहम योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना. इस योजना के जरिए किसानों को हर साल 6000 रुपये की मदद दी जाती है. यह राशि एक साथ नहीं, बल्कि तीन बराबर हिस्सों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है, ताकि उन्हें समय-समय पर राहत मिलती रहे.
2/7
अब तक इस योजना की 22 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और करोड़ों किसानों को इसका फायदा मिला है. ऐसे में अब किसानों की नजर अगली यानी 23वीं किस्त पर टिकी हुई है. गांव-गांव में किसान यही जानना चाह रहे हैं कि अगली किस्त उनके खाते में कब आएगी.
3/7
अगर पिछली किस्त की बात करें तो 22वीं किस्त 13 मार्च को किसानों के खातों में डाली गई थी. आम तौर पर इस योजना की किस्तें करीब चार महीने के अंतराल पर जारी होती हैं. इसी हिसाब से माना जा रहा है कि 23वीं किस्त जुलाई महीने में आ सकती है. हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इसकी कोई पक्की तारीख घोषित नहीं की गई है.
4/7
यह योजना साल 2019 में शुरू की गई थी. इसका मकसद साफ था कि किसानों को सीधे आर्थिक मदद दी जाए, ताकि उन्हें खेती से जुड़े खर्चों में थोड़ी राहत मिल सके. बीज, खाद, सिंचाई जैसी जरूरतों को पूरा करने में यह रकम किसानों के काफी काम आती है.
5/7
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी तय की गई हैं. सबसे पहले किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए. इसके साथ ही ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होना भी जरूरी है. अगर यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तो किस्त अटक सकती है.
6/7
इसके अलावा बैंक खाते की जानकारी सही होना भी बहुत जरूरी है. कई बार छोटी-सी गलती की वजह से पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता. इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक और आधार से जुड़ी जानकारी समय-समय पर चेक करते रहें.
7/7
अगर अब तक की बात करें तो इस योजना के तहत 22 किस्तों में किसानों को 4.28 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम दी जा चुकी है. इसमें बड़ी संख्या में महिला किसान भी शामिल हैं. करीब 2.17 करोड़ महिला लाभार्थियों को भी इसका फायदा मिला है और उन्हें अब तक 1.10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सीधे उनके खातों में मिल चुकी है.