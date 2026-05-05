/PM Kisan की 23वीं किस्त को लेकर बड़ा खुलासा, इस दिन खाते में ट्रांसफर हो सकते हैं रुपये!

PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये तीन किस्तों में मिलते हैं. अब तक 22 किस्तें जारी हो चुकी हैं और 23वीं किस्त जुलाई में आने की उम्मीद है. इसके लिए आधार लिंक, e-KYC और सही बैंक डिटेल जरूरी है.