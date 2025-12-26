Zee Rajasthan
राजस्थान में भीषण ठंड से लोगों की छूटी धूजणी! 2 दिन के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 26 दिसंबर को दोपहर के बाद मौसम शुष्क रहा. उदयपुर संभाग में सुबह कहीं-कहीं कोहरा दर्ज हुआ. बाड़मेर में अधिकतम तापमान 28.4°C और करौली में न्यूनतम 3.6°C रहा. दिन में धूप से हल्की राहत मिली.

Dec 26, 2025
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में शुक्रवार, 26 दिसंबर को दोपहर के बाद मौसम का मिजाज सामान्य रूप से शुष्क बना रहेगा. दिन चढ़ने के साथ धूप तेज हो सकती है, जिससे सुबह की ठंड से लोगों को कुछ राहत मिलेगी. हालांकि हवा में हल्की ठंडक बनी रहेगी और कई इलाकों में सर्दी का असर महसूस किया जाएगा.
Rajasthan Weather Update

पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क दर्ज किया गया है. उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में सुबह के समय से ही हल्का कोहरा देखने को मिला था, लेकिन दोपहर तक कोहरा पूरी तरह छंट गया था. हालांकि, इसके बाद आसमान साफ रहा और धूप खिली रही, जिससे दृश्यता सामान्य हो गई.