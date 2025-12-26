राजस्थान में भीषण ठंड से लोगों की छूटी धूजणी! 2 दिन के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी

1/7

राजस्थान में शुक्रवार, 26 दिसंबर को दोपहर के बाद मौसम का मिजाज सामान्य रूप से शुष्क बना रहेगा. दिन चढ़ने के साथ धूप तेज हो सकती है, जिससे सुबह की ठंड से लोगों को कुछ राहत मिलेगी. हालांकि हवा में हल्की ठंडक बनी रहेगी और कई इलाकों में सर्दी का असर महसूस किया जाएगा.