Photos:10 लाख बार राम लिखकर बनी भक्ति की मिसाल, जोधपुर की डॉक्टर शिवानी मंडा ने रचा इतिहास

जोधपुर की डॉ. शिवानी मंडा ने आध्यात्मिक साधना और कला का एक ऐसा अद्भुत संगम पेश किया है, जिसने देश-दुनिया को अचंभित कर दिया है. पेशे से डॉक्टर शिवानी ने 'राम-नाम' के जाप को केवल मन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे कैनवास पर उतारकर भगवान की भव्य आकृतियां बना डालीं. अब तक वे 10 लाख से अधिक बार 'राम' शब्द लिखकर हनुमान जी, दुर्गा माता और आदियोगी जैसी कई रचनाएं तैयार कर चुकी हैं.