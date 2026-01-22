Photos:10 लाख बार राम लिखकर बनी भक्ति की मिसाल, जोधपुर की डॉक्टर शिवानी मंडा ने रचा इतिहास

Zee Rajasthan
Rajasthan News: जोधपुर की डॉ. शिवानी मंडा ने 10 लाख से अधिक बार 'राम' नाम लिखकर राम मंदिर, हनुमान जी और आदियोगी की दिव्य आकृतियां बनाई हैं. आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने अपनी आस्था को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तक पहुंचाया है.

जोधपुर की डॉ. शिवानी मंडा ने आध्यात्मिक साधना और कला का एक ऐसा अद्भुत संगम पेश किया है, जिसने देश-दुनिया को अचंभित कर दिया है. पेशे से डॉक्टर शिवानी ने 'राम-नाम' के जाप को केवल मन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे कैनवास पर उतारकर भगवान की भव्य आकृतियां बना डालीं. अब तक वे 10 लाख से अधिक बार 'राम' शब्द लिखकर हनुमान जी, दुर्गा माता और आदियोगी जैसी कई रचनाएं तैयार कर चुकी हैं.
रामस्नेही परिवार में जन्मीं शिवानी को यह प्रेरणा अपनी मां और घर के धार्मिक वातावरण से मिली. डॉक्टर बनने के बाद जब उन्होंने पहली ड्यूटी जॉइन की, तब अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की चर्चा थी. उन्होंने एक कागज पर राम नाम लिखकर मंदिर का नक्शा बनाने की सोची.