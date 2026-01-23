Zee Rajasthan
Photos: रामगंजमंडी बनी छोटी अयोध्या, बागेश्वर सरकार का ऐतिहासिक स्वागत, 51 हजार दीपों से जगमगाया खैराबाद

Kota News: रामगंजमंडी में पंडित धीरेंद्र शास्त्री के आगमन पर 51,000 दीपों के साथ भव्य दीपोत्सव मनाया गया. 24 जनवरी को दिव्य दरबार लगेगा, जिसमें 15 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है.

Published: Jan 23, 2026, 09:44 AM IST | Updated: Jan 23, 2026, 09:44 AM IST
Dhirendra Krishna Shastri in Kota

कोटा जिले का रामगंजमंडी क्षेत्र इन दिनों पूरी तरह राममय हो चुका है. अवसर है 'श्री गो महोत्सव एवं श्री राम कथा' का, जिसमें सम्मिलित होने के लिए बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर आचार्य पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का आगमन हुआ है. उनके आगमन से लेकर दीपोत्सव तक, पूरे क्षेत्र में ऐसा उत्साह है मानो साक्षात दीपावली उतर आई हो.
Dhirendra Krishna Shastri in Kota

देर शाम जब पंडित धीरेंद्र शास्त्री मोड़क चारधाम पहुंचे, तो जनसैलाब उमड़ पड़ा. 'जय श्री राम' के उद्घोष से पूरा आसमान गूंज उठा. ढोल-नगाड़ों, पुष्पवर्षा और माल्यार्पण के साथ श्रद्धालुओं ने अपने बागेश्वर सरकार का भव्य स्वागत किया.