Photos: रामगंजमंडी बनी छोटी अयोध्या, बागेश्वर सरकार का ऐतिहासिक स्वागत, 51 हजार दीपों से जगमगाया खैराबाद

Published: Jan 23, 2026, 09:44 AM IST | Updated: Jan 23, 2026, 09:44 AM IST
1/8
Dhirendra Krishna Shastri in Kota
1/8
कोटा जिले का रामगंजमंडी क्षेत्र इन दिनों पूरी तरह राममय हो चुका है. अवसर है 'श्री गो महोत्सव एवं श्री राम कथा' का, जिसमें सम्मिलित होने के लिए बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर आचार्य पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का आगमन हुआ है. उनके आगमन से लेकर दीपोत्सव तक, पूरे क्षेत्र में ऐसा उत्साह है मानो साक्षात दीपावली उतर आई हो.
2/8
Dhirendra Krishna Shastri in Kota
2/8
देर शाम जब पंडित धीरेंद्र शास्त्री मोड़क चारधाम पहुंचे, तो जनसैलाब उमड़ पड़ा. 'जय श्री राम' के उद्घोष से पूरा आसमान गूंज उठा. ढोल-नगाड़ों, पुष्पवर्षा और माल्यार्पण के साथ श्रद्धालुओं ने अपने बागेश्वर सरकार का भव्य स्वागत किया.