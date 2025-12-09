Zee Rajasthan
21 और 22 दिसंबर को रणकपुर उत्सव 2025, अरावली की वादियों में संस्कृति, विरासत और रोमांच का होगा महासंगम

Rajasthan Cultural festival: पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित रणकपुर उत्सव 2025 पाली जिले में 21 और 22 दिसंबर को होगा. इस दो दिवसीय पर्व में योग, अरावली में नेचर वॉक, हॉट एयर बैलून सवारी! और रेबारी जाति की संस्कृति का प्रदर्शन मुख्य आकर्षण रहेंगे.

राजस्थान के सबसे लोकप्रिय आयोजनों में से एक, रणकपुर उत्सव 2025 की तिथियां 21 और 22 दिसंबर निर्धारित की गई हैं. पर्यटन विभाग द्वारा पाली जिले के रणकपुर की शांत और प्राकृतिक रूप से समृद्ध वादियों में आयोजित यह दो दिवसीय पर्व, राज्य की स्थानीय संस्कृति और गौरवशाली विरासत का एक सुंदर और रोमांचक परिचय देता है.
यह महोत्सव दुनिया के हर कोने से आए अतिथि पर्यटकों की मेजबानी करता है और उन्हें राजस्थान के सांस्कृतिक उत्सव के पक्के रंग में रंग देता है.