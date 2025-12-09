21 और 22 दिसंबर को रणकपुर उत्सव 2025, अरावली की वादियों में संस्कृति, विरासत और रोमांच का होगा महासंगम

राजस्थान के सबसे लोकप्रिय आयोजनों में से एक, रणकपुर उत्सव 2025 की तिथियां 21 और 22 दिसंबर निर्धारित की गई हैं. पर्यटन विभाग द्वारा पाली जिले के रणकपुर की शांत और प्राकृतिक रूप से समृद्ध वादियों में आयोजित यह दो दिवसीय पर्व, राज्य की स्थानीय संस्कृति और गौरवशाली विरासत का एक सुंदर और रोमांचक परिचय देता है.