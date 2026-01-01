Zee Rajasthan
PHOTOS- रणथम्भौर में आतिशबाजी, DJ नाइट्स और जंगल के बीच नए साल का भव्य जश्न

New Year 2026: रणथम्भौर में न्यू ईयर 2026 का जश्न शानदार रहा.भारी भीड़ के कारण होटल्स फुल रहे और पर्यटकों ने डीजे नाइट्स व आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया.जिला कलेक्टर ने सभी को सुखद भविष्य की शुभकामनाएं दीं.

विश्व प्रसिद्ध रणथम्भौर नेशनल पार्क में नए साल का स्वागत बेहद जोश और उत्साह के साथ किया गया. साल 2025 को अलविदा कहने और 2026 के आगमन का जश्न मनाने के लिए रणथम्भौर के जंगलों के किनारे बसा सवाई माधोपुर शहर पूरी रात रोशन रहा. कड़ाके की ठंड भी पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के उत्साह को कम नहीं कर सकी.
जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रात के 12 बजाए, रणथम्भौर का आकाश रंग-बिरंगी आतिशबाजी से नहा उठा.होटलों और रिसॉर्ट्स में ठहरे देशी-विदेशी सैलानियों ने एक-दूसरे को गले लगाकर नए साल की मुबारकबाद दी. इसके साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और वॉट्सऐप पर शुभकामनाओं के संदेशों का दौर शुरू हो गया, जो सुबह तक अनवरत जारी रहा.