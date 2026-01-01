विश्व प्रसिद्ध रणथम्भौर नेशनल पार्क में नए साल का स्वागत बेहद जोश और उत्साह के साथ किया गया. साल 2025 को अलविदा कहने और 2026 के आगमन का जश्न मनाने के लिए रणथम्भौर के जंगलों के किनारे बसा सवाई माधोपुर शहर पूरी रात रोशन रहा. कड़ाके की ठंड भी पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के उत्साह को कम नहीं कर सकी.