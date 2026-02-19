राजस्थान का अद्भुत गणेश मंदिर, जहां परिवार संग विराजते हैं बप्पा, चिट्ठियों से पूरी होती हैं मुरादें

राजस्थान की वीर धरा पर वैसे तो कई मंदिर हैं, लेकिन सवाई माधोपुर के ऐतिहासिक रणथंभौर किले के भीतर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर अपनी अनूठी परंपराओं और अद्भुत स्वरूप के लिए विश्व प्रसिद्ध है. यहां विराजे बप्पा न केवल अपनी शक्ति से भक्तों के संकट हरते हैं, बल्कि एक डाकिये की तरह उनकी समस्याओं की चिट्ठियां भी स्वीकार करते हैं.