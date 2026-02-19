Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान का अद्भुत गणेश मंदिर, जहां परिवार संग विराजते हैं बप्पा, चिट्ठियों से पूरी होती हैं मुरादें

Rajasthan Temple: सवाई माधोपुर के रणथंभौर किले में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर अपनी 'चिट्ठी' परंपरा के लिए मशहूर है.यहां भगवान अपने पूरे परिवार (रिद्धि-सिद्धि, शुभ-लाभ) के साथ विराजमान हैं. भक्त हर शुभ कार्य का पहला निमंत्रण बप्पा को यहीं भेजते हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 19, 2026, 08:14 AM IST | Updated: Feb 19, 2026, 08:17 AM IST
1/8

Rajasthan Temple: Trinetra Ganesh Ranthambore

Rajasthan Temple: Trinetra Ganesh Ranthambore1/8
राजस्थान की वीर धरा पर वैसे तो कई मंदिर हैं, लेकिन सवाई माधोपुर के ऐतिहासिक रणथंभौर किले के भीतर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर अपनी अनूठी परंपराओं और अद्भुत स्वरूप के लिए विश्व प्रसिद्ध है. यहां विराजे बप्पा न केवल अपनी शक्ति से भक्तों के संकट हरते हैं, बल्कि एक डाकिये की तरह उनकी समस्याओं की चिट्ठियां भी स्वीकार करते हैं.
2/8

Rajasthan Temple: Trinetra Ganesh Ranthambore

Rajasthan Temple: Trinetra Ganesh Ranthambore2/8
इस मंदिर की सबसे दिल को छू लेने वाली परंपरा यहां आने वाली हजारों चिट्ठियां हैं. देश के कोने-कोने से लोग अपने घर के मांगलिक कार्यों (शादी-ब्याह, गृह प्रवेश) का पहला निमंत्रण कार्ड बप्पा को भेजते हैं.