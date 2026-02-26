Rashmika Mandanna Wedding Photo: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी, उदयपुर के आलीशान होटल से सामने आईं खूबसूरत तस्वीरें

Published:Feb 26, 2026, 11:50 PM IST | Updated:Feb 26, 2026, 11:50 PM IST
साउथ सिनेमा के दो सबसे चहेते सितारे, रश्मिका मंधाना और विजय देवरकोंडा, आखिरकार हमेशा के लिए एक-दूजे के हो गए हैं. लंबे समय से चल रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए, इस जोड़ी ने राजस्थान के उदयपुर में एक आलीशान सितारा होटल में शाही अंदाज में सात फेरे लिए.
इस शादी की सबसे खास बात दो अलग-अलग संस्कृतियों का खूबसूरत मिलन रही. रश्मिका जहां कर्नाटक के कोडवा समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, तो वहीं विजय तेलुगू हिंदू परिवार से आते हैं. दोनों की परंपराओं को सम्मान देने के लिए शादी की रस्में दो अलग-अलग तरीकों से निभाई गईं.