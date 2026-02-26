Rashmika Mandanna Wedding Photo: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी, उदयपुर के आलीशान होटल से सामने आईं खूबसूरत तस्वीरें

साउथ सिनेमा के दो सबसे चहेते सितारे, रश्मिका मंधाना और विजय देवरकोंडा, आखिरकार हमेशा के लिए एक-दूजे के हो गए हैं. लंबे समय से चल रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए, इस जोड़ी ने राजस्थान के उदयपुर में एक आलीशान सितारा होटल में शाही अंदाज में सात फेरे लिए.