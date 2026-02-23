Zee Rajasthan
mobile app

Rajasthan: राशन कार्ड में नाम जुड़वाना हुआ आसान, अब नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर, जानें पूरी प्रक्रिया

Rajasthan Government Scheme: राजस्थान सरकार ने NFSA राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है. पोर्टल rrcc.rajasthan.gov.in पर आधार और राशन कार्ड के जरिए आवेदन किया जा सकता है. मंजूरी के बाद 90 दिनों में e-KYC कराना अनिवार्य होगा.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Feb 23, 2026, 11:11 AM IST | Updated:Feb 23, 2026, 11:11 AM IST
1/6

Rajasthan Ration Card Name Add Online NFSA EKYC

Rajasthan Ration Card Name Add Online NFSA EKYC1/6
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के लाखों परिवारों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के लाभार्थियों को अपने राशन कार्ड में परिवार के नए सदस्यों (जैसे नवविवाहिता या नवजात शिशु) का नाम जुड़वाने के लिए सरकारी दफ्तरों या ई-मित्र केंद्रों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे. सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को अब ऑनलाइन कर दिया है, जिससे पात्र परिवार घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे.
2/6

Rajasthan Ration Card Name Add Online NFSA EKYC

Rajasthan Ration Card Name Add Online NFSA EKYC2/6
राज्य सरकार ने पारदर्शिता और सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया है. यदि आपके परिवार का कोई सदस्य राशन के लाभ से वंचित है, तो आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं.