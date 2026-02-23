Rajasthan: राशन कार्ड में नाम जुड़वाना हुआ आसान, अब नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर, जानें पूरी प्रक्रिया

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के लाखों परिवारों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के लाभार्थियों को अपने राशन कार्ड में परिवार के नए सदस्यों (जैसे नवविवाहिता या नवजात शिशु) का नाम जुड़वाने के लिए सरकारी दफ्तरों या ई-मित्र केंद्रों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे. सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को अब ऑनलाइन कर दिया है, जिससे पात्र परिवार घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे.