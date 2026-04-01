Zee Rajasthan
mobile app

RBSE 12th Result 2026: ऑटो-चालक से अफसरों तक घरों से, बेटियों ने मारी बाजी, देखें फोटोज

Rajasthan News: राजस्थान बोर्ड 12वीं के नतीजों में सीकर की दिव्या भादू (99.80%) पूरे प्रदेश में अव्वल रहीं. पोकरण के गरवीत (98.80%) ने आर्ट्स में इतिहास रचा, वहीं अलवर और उदयपुर के विद्यार्थियों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Apr 01, 2026, 12:34 PM IST | Updated:Apr 01, 2026, 12:41 PM IST
1/6

RBSE 12th Result 2026 Topper

RBSE 12th Result 2026 Topper1/6

Photograph: File Photo

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) द्वारा घोषित 12वीं के परिणामों ने इस बार प्रदेश के कोने-कोने से प्रतिभाओं को निखारा है. शेखावाटी के एजुकेशन हब से लेकर सरहदी जिले जैसलमेर तक, विद्यार्थियों ने अंक तालिका में इतिहास रच दिया है. इस बार के परिणामों में बेटियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे किसी से कम नहीं हैं.
2/6

RBSE 12th Result 2026 Topper

RBSE 12th Result 2026 Topper2/6

Photograph: File Photo

अलवर जिले के खेड़ली में कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम मंगलवार सुबह 10 बजे घोषित किया गया. परिणाम घोषित होते ही क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई. खेड़ली के एक निजी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय की छात्रा आस्था जैन ने साइंस वर्ग में 98 प्रतिशत अंक प्राप्त कर न केवल अपने परिवार बल्कि विद्यालय का भी नाम रोशन किया. इस उपलब्धि पर विद्यालय स्टाफ डीजे-बाजे के साथ आस्था के घर पहुंचा, जहां माल्यार्पण, साफा बंधन और मिठाई खिलाकर उसका भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान आस्था की माता हेमलता जैन और पिता विपिन उर्फ बंटी जैन का भी सम्मान किया गया. वहीं, विद्यालय की ही छात्रा साक्षी तिवाड़ी (निवासी खदराया) ने 96.60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर खेड़ली क्षेत्र में टॉप किया. विद्यालय स्टाफ ने साक्षी का भी माल्यार्पण, साफा बंधन और मिठाई खिलाकर स्वागत किया. इसके अलावा अन्य मेधावी छात्रों में आदित्य (पुत्र चरण सिंह) ने 96.80%, ध्रुव सैन (पुत्र हितेश सैन) ने 96.60%, छायांशुदीप (पुत्र रमन) ने 96.60%, अक्षिता शर्मा ने 96.00% और नमन खंडेलवाल (पुत्र मनोज कुमार) ने 96.20% अंक प्राप्त किए. इन सभी विद्यार्थियों का भी विद्यालय द्वारा सम्मान कर उत्साहवर्धन किया गया.