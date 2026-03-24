RBSE ने 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम किया जारी, राजस्थान के इन छात्रों ने गाड़े झंडे

Photograph: File Photo

बांसवाड़ा जिले का इस बार परीक्षा परिणाम 95.74 प्रतिशत रहा, जिसमें छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारते हुए बेहतर प्रदर्शन किया. सरकारी स्कूल की छात्रा कीर्ति पारवानी ने 99.33 प्रतिशत अंक हासिल कर खास उपलब्धि दर्ज की और भविष्य में कलेक्टर बनने की इच्छा भी जताई. आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार कुल 29,495 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 28,390 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए और 27,180 विद्यार्थी सफल रहे. परीक्षा में बैठे कुल 28,390 विद्यार्थियों में 14,029 लड़के और 14,361 लड़कियां थीं. इनमें से 13,390 लड़के पास हुए, जिनका परिणाम 95.45 प्रतिशत रहा और 7,298 लड़कों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की. वहीं लड़कियों ने फिर बेहतर प्रदर्शन करते हुए 14,361 में से 13,790 छात्राएं पास हुईं और उनका परिणाम 96.02 प्रतिशत रहा, जो लड़कों से अधिक है, साथ ही 8,160 छात्राओं ने प्रथम श्रेणी हासिल की. कुल मिलाकर जिले में 15,458 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी, 10,219 ने द्वितीय श्रेणी और 1,503 विद्यार्थियों ने तृतीय श्रेणी में सफलता प्राप्त की.