राजस्थानी तड़का जो कुंदरू को बना दे लाजवाब — एक बार खाएंगे तो भूल नहीं पाएंगे!

कुंदरू की राजस्थानी स्टाइल सब्जी बनाने के लिए 4 लोगों के हिसाब से आपको 500 ग्राम कुंदरू, 2 मध्यम बारीक कटे प्याज, 2 मध्यम बारीक कटे टमाटर, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच कद्दूकस किया अदरक, 5-6 कुचली लहसुन की कलियां, 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल (देसी स्वाद के लिए), 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग, ½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1½ छोटा चम्मच धनिया पाउडर, ½ छोटा चम्मच गरम मसाला, ½ छोटा चम्मच अमचूर पाउडर (खट्टापन के लिए), स्वादानुसार नमक और सजावट के लिए हरा धनिया चाहिए.