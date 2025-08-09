राजस्थानी तड़का जो कुंदरू को बना दे लाजवाब — एक बार खाएंगे तो भूल नहीं पाएंगे!
Rajasthan Recipe: राजस्थान में कुंदरू की सब्जी, जिसे टिंडोरा या टिंडली भी कहते हैं, गर्मियों-बरसात में हल्की व स्वादिष्ट मानी जाती है. इसे बाजरे/मिस्सी रोटी या तंदूरी फुल्के के साथ प्याज़, हरी मिर्च व छाछ संग परोसें. जानें इसकी स्वादिष्ट रेसिपी.
Published: Aug 09, 2025, 13:43 IST | Updated: Aug 09, 2025, 13:43 IST
कुंदरू/टिंडोरी की सब्जी
राजस्थान के देसी खान-पान में कुंदरू की सब्जी एक खास जगह रखती है. इसे यहां कुंदरू, टिंडोरा या टिंडली भी कहा जाता है. गर्मियों और बरसात के मौसम में बनने वाली ये सब्जी न केवल हल्की और स्वादिष्ट होती है बल्कि पचने में भी आसान है. आज मैं आपको बिल्कुल देसी राजस्थानी अंदाज़ में कुंदरू की सब्जी बनाने की रेसिपी बता रहा हूं, जिसमें गांव की खुशबू और मसालों का असली स्वाद मिलेगा.
जरूरी सामग्री
कुंदरू की राजस्थानी स्टाइल सब्जी बनाने के लिए 4 लोगों के हिसाब से आपको 500 ग्राम कुंदरू, 2 मध्यम बारीक कटे प्याज, 2 मध्यम बारीक कटे टमाटर, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच कद्दूकस किया अदरक, 5-6 कुचली लहसुन की कलियां, 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल (देसी स्वाद के लिए), 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग, ½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1½ छोटा चम्मच धनिया पाउडर, ½ छोटा चम्मच गरम मसाला, ½ छोटा चम्मच अमचूर पाउडर (खट्टापन के लिए), स्वादानुसार नमक और सजावट के लिए हरा धनिया चाहिए.