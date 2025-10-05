एक बार खा लिया तो भूल नहीं पाएंगे स्वाद! जानिए मक्के के जजरा की राजस्थानी रेसिपी
Rajasthani Famous Food Recipe: मारवाड़ी मक्के का जजरा राजस्थान की पारंपरिक सर्दियों की मिठाई है. मक्के के आटे, दूध, घी और मेवों से बनने वाला यह व्यंजन स्वाद और सेहत दोनों के लिए फायदेमंद है. इसकी खुशबू और देसी स्वाद इसे हर घर की खास पहचान बनाते हैं.
Published: Oct 05, 2025, 01:48 PM IST | Updated: Oct 05, 2025, 01:48 PM IST
Rajasthani Makke Ki Jajra Recipe
राजस्थान की पारंपरिक रसोई में कई ऐसे व्यंजन मिलते हैं जो स्वाद के साथ सेहत का भी ध्यान रखते हैं. इन्हीं में से एक है मारवाड़ी मक्के का जजरा, जो सर्दियों के दिनों में शरीर को गर्माहट देने और स्वाद को मीठा करने के लिए बनाया जाता है.
यह डिश राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में खास लोकप्रिय है और त्योहारों या पारिवारिक आयोजनों में इसे ज़रूर परोसा जाता है.