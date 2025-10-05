एक बार खा लिया तो भूल नहीं पाएंगे स्वाद! जानिए मक्के के जजरा की राजस्थानी रेसिपी

Rajasthani Famous Food Recipe: मारवाड़ी मक्के का जजरा राजस्थान की पारंपरिक सर्दियों की मिठाई है. मक्के के आटे, दूध, घी और मेवों से बनने वाला यह व्यंजन स्वाद और सेहत दोनों के लिए फायदेमंद है. इसकी खुशबू और देसी स्वाद इसे हर घर की खास पहचान बनाते हैं.