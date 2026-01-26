Photos: SMS स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का जश्न, घुड़सवारों का दमदार शो और जर्मन ड्रिल ने लूटा दिल
Republic Day 2026: जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 77वें गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली. इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूद रहे.
Published: Jan 26, 2026, 04:30 PM IST | Updated: Jan 26, 2026, 04:30 PM IST
कार्यक्रम की शुरुआत होते ही स्टेडियम में बैंड की गूंजती धुनों ने माहौल को देशभक्ति से भर दिया. आर्मी, राजस्थान पुलिस, स्काउट्स एंड गाइड्स और स्कूली बच्चों के बैंड वादन ने दर्शकों को रोमांच से भर दिया.
राजस्थान पुलिस के घुड़सवारों ने साहस और संतुलन से भरे करतब दिखाकर तालियां बटोरीं. वहीं आरएसी जवानों की जर्मन ड्रिल ने उनकी शारीरिक फुर्ती और अनुशासन का शानदार प्रदर्शन किया. हथियारों के साथ किए गए ड्रिल मूव्स ने स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक को रोमांचित कर दिया.