Photos: SMS स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का जश्न, घुड़सवारों का दमदार शो और जर्मन ड्रिल ने लूटा दिल

राजस्थान पुलिस के घुड़सवारों ने साहस और संतुलन से भरे करतब दिखाकर तालियां बटोरीं. वहीं आरएसी जवानों की जर्मन ड्रिल ने उनकी शारीरिक फुर्ती और अनुशासन का शानदार प्रदर्शन किया. हथियारों के साथ किए गए ड्रिल मूव्स ने स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक को रोमांचित कर दिया.