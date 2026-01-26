Zee Rajasthan
mobile app

Photos: SMS स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का जश्न, घुड़सवारों का दमदार शो और जर्मन ड्रिल ने लूटा दिल

Republic Day 2026: जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 77वें गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली. इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूद रहे. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Deepak Goyal
Published: Jan 26, 2026, 04:30 PM IST | Updated: Jan 26, 2026, 04:30 PM IST
1/8

Republic Day 2026

Republic Day 20261/8
कार्यक्रम की शुरुआत होते ही स्टेडियम में बैंड की गूंजती धुनों ने माहौल को देशभक्ति से भर दिया. आर्मी, राजस्थान पुलिस, स्काउट्स एंड गाइड्स और स्कूली बच्चों के बैंड वादन ने दर्शकों को रोमांच से भर दिया.
2/8

Republic Day 2026

Republic Day 20262/8
राजस्थान पुलिस के घुड़सवारों ने साहस और संतुलन से भरे करतब दिखाकर तालियां बटोरीं. वहीं आरएसी जवानों की जर्मन ड्रिल ने उनकी शारीरिक फुर्ती और अनुशासन का शानदार प्रदर्शन किया. हथियारों के साथ किए गए ड्रिल मूव्स ने स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक को रोमांचित कर दिया.