Republic Day 2026: SMS स्टेडियम में गणतंत्र दिवस पर होगा कार्यक्रम, इन गेटों से ही मिलेगी एंट्री

गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान यातायात को सुचारु एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए जयपुर पुलिस द्वारा विशेष ट्रैफिक व पार्किंग व्यवस्था लागू की गई है. पुलिस प्रशासन के अनुसार, स्टेडियम में प्रवेश केवल निर्धारित गेटों से ही होगा. सभी पासधारियों को अपने वाहन पास वाहन की विंड स्क्रीन पर लगाना अनिवार्य होगा.