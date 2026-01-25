Republic Day 2026: SMS स्टेडियम में गणतंत्र दिवस पर होगा कार्यक्रम, इन गेटों से ही मिलेगी एंट्री

Published: Jan 25, 2026, 07:41 PM IST | Updated: Jan 25, 2026, 07:41 PM IST
Republic Day 2026
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान यातायात को सुचारु एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए जयपुर पुलिस द्वारा विशेष ट्रैफिक व पार्किंग व्यवस्था लागू की गई है. पुलिस प्रशासन के अनुसार, स्टेडियम में प्रवेश केवल निर्धारित गेटों से ही होगा. सभी पासधारियों को अपने वाहन पास वाहन की विंड स्क्रीन पर लगाना अनिवार्य होगा.
पूर्वी द्वार से टोंक रोड की ओर से आने वाले परेड दलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं एवं कलाकारों का प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा और उनके वाहन एंबेडकर सर्किल के पास एसएमएस इन्वेस्टमेंट ग्राउंड में पार्क किए जाएंगे.