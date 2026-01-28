Zee Rajasthan
कालबेलिया से PM मोदी के सामने भजन तक! ‘राजस्थानी मधु’ बनीं RIFF 2026 की कल्चरल एंबेसडर, कहानी हैरान कर देगी

Jaisalmer News: जापान की कलाकार मायूमी उर्फ ‘राजस्थानी मधु’ को राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (RIFF) 2026 का सांस्कृतिक राजदूत (कल्चरल एंबेसडर) नियुक्त किया गया है. 31 जनवरी से 4 फरवरी तक जोधपुर में आयोजित होने वाले RIFF के 12वें संस्करण से पहले वे भारत पहुंच चुकी हैं और इन दिनों जैसलमेर में अभ्यास कर रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान उनके सामने दी गई राजस्थानी भजन प्रस्तुति के बाद मधु को वैश्विक पहचान मिली, जिसके चलते उन्हें RIFF 2026 की यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है.
 

Published: Jan 28, 2026, 12:29 PM IST | Updated: Jan 28, 2026, 12:29 PM IST
Jaisalmer News: जब जापान की गलियों में घूमर और ‘केसरिया बालम’ की धुन गूंजती है, तो उसके पीछे राजस्थानी मधु की वर्षों की साधना छिपी है. मामी सातो ने खुद को पूरी तरह राजस्थान की लोकसंस्कृति से जोड़ लिया है. आज वे न केवल एक कलाकार हैं, बल्कि भारत और जापान के बीच एक सशक्त सांस्कृतिक सेतु बन चुकी हैं. RIFF 2026 में कल्चरल एंबेसडर के रूप में उनकी भूमिका को लेकर स्वर्णनगरी जैसलमेर में खास उत्साह देखा जा रहा है.
मधु के करियर का सबसे अहम मोड़ पिछले वर्ष जापान में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में ‘वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे’ भजन प्रस्तुत किया. मधु बताती हैं की प्रधानमंत्री जी के सामने उस प्रस्तुति के बाद मुझे दुनिया भर के राजस्थानियों ने अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया. उसी सम्मान का परिणाम है कि आज मुझे RIFF 2026 जैसे प्रतिष्ठित मंच की सांस्कृतिक राजदूत बनने का अवसर मिला.'