रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बेस्ट हैं राजस्थान की ये बेहतरीन जगह
Royal Destination Wedding in Rajasthan: आने वाली 1 नवंबर को देवउठनी एकदशी से शादी की सीजन फिर से शुरू होने वाली हैं. शादी लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन होता है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए जगह बताने जा रहे हैं.
Published: Oct 27, 2025, 01:35 PM IST | Updated: Oct 27, 2025, 01:35 PM IST
राजस्थान डेस्टिनेशन वेडिंग के भारत में टॉप पर माना जाता है. राजस्थान के सवाई माधोपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, अलवर आदि जगहों पर अपनी शादी को खास और शाही बना सकते हैं. ये जगह लोगों की पहली पसंद होती हैं.
शाही शादी के लिए आप जोधपुर के उम्मेद भवन को चुन सकते हैं. ये जगह लंबे समय से बड़ी शादियों की मेजबानी कर रहा है. यहां पर निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा के शादी की थी. इसके अलावा जोधपुर में उम्मेद भवन पैलेस के अलावा यहां के कई शाही होटल्स को भी अपने बजट के अनुसार चुन सकते हैं.