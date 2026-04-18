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प्रतापगढ़ जिले के अभय सिंह आंजना ने RAS 2024 के परिणाम 15वीं रैंक प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित किया है. जहाजपुर निवासी अभय सिंह आंजना ने अपने संघर्ष और धैर्य से प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है. किसान परिवार से आने वाले अभय पिछले तीन-चार वर्षों से लगातार RAS की तैयारी में जुटे थे. उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद पूरी तरह प्रशासनिक सेवा को अपना लक्ष्य बना लिया. वर्ष 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती में चयनित होने के बावजूद जब भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई, तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने लक्ष्य पर डटे रहे. उनका मानना है कि सरकारी नौकरी मिलना अंत नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने की शुरुआत है. दोनों युवाओं की यह सफलता न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे प्रतापगढ़ जिले के लिए गर्व का विषय है. यह उपलब्धि उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं.