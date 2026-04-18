RAS Topper List: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने RAS 2024 परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है. यह परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया, जिसके साथ ही प्रदेश को कुल 1096 नए अधिकारी मिल गए हैं. आइए इस लेख में जानते हैं किस अधिकारी ने कौनसी रैंक पाई है.
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बीकानेर के कोलायत के रणजीतपुरा निवासी विकास सियाग का लगातार दूसरी बार आरएएस में चयन हुए हैं. विकास ने पिछले साल आए परिणाम में जहां 10वीं रैंक हासिल की थी. वहीं इस बार आए रिजल्ट में 5वीं रैंक हासिल की है. विकास इस समय ओटीएस में आरएएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं. उनका कहना है कि वो चयन प्रक्रिया में आगे हिस्सा नहीं लेंगे. इससे उनके करियर पर कोई लाभ नहीं है क्योंकि फिर से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. वो 10वीं वरीयता के आधार पर फिलहाल ओटीएस जयपुर में हैं और नेहरू भवन में ट्रेनिंग के अंतिम चरण में हैं. जल्द ही उन्हें पोस्टिंग भी मिलने वाली है. चयन में हिस्सा नहीं लेकर वो इस साल चयनित युवा को अवसर देना चाहते हैं.
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श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर में आरएएस मेन्स परीक्षा के परिणाम में गांव की बेटी ने शानदार सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. रायसिंहनगर के गांव 50 एनपी ततारसर निवासी शालू पुत्री चेतराम ने परीक्षा में 8वीं रैंक प्राप्त की है. जैसे ही परिणाम घोषित हुआ पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई. परिवार और ग्रामीणों में जश्न का माहौल है. शालू की माता एक गृहिणी हैं, जबकि पिता किसान हैं. साधारण परिवार से आने वाली शालू ने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है. खास बात यह है कि शालू ने अपनी उच्च शिक्षा भी स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त की है, जो ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनकर सामने आई है. परिणाम के बाद शालू के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और हर कोई उनकी इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है. फिलहाल पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है.
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डूंगरपुर के उमंग रावल की RAS में 18वीं रैंक आई. आरएएस परीक्षा 2024 में 18वीं रैंक आने पर परिवार में खुशी का माहौल है. फिलहाल उमंग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं. उमंग डूंगरपुर के पादरडी बड़ी के रहने वाले हैं. उमंग के पिता वरिष्ठ अध्यापक व मां शारीरिक शिक्षक हैं. इससे पहले आरएएस परीक्षा 2023 में अलाइड सर्विस में चयन हुआ था. 12 दिन पहले ही समाज कल्याण अधिकारी के पद पर ज्वाइन किया था.
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RAS परीक्षा 2024 की टॉप 20 अभ्यर्थियों की सूची में क्षेत्र के होनहार युवक ने नाम रोशन किया. सूची में उजौली निवासी हरियश राजपुरोहित ने 17वां स्थान प्राप्त किया. किशनगढ़ में मार्बल व्यापारी रामभरोस सिंह राजपुरोहित के सुपुत्र हरियश राजपुरोहित हैं. बेटे की सफलता से परिवार, गांव और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है. किशनगढ़ के इंद्रानगर स्थित आवास पर बड़ी संख्या में शुभचिंतकों ने शुभकामनाएं देने पहुंचे. हरियश राजपुरोहित ने अपनी सफलता को मेहनत, लगन और लक्ष्य के प्रति समर्पण का परिणाम मिला. परिजन और शुभचिंतक ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे. फिलहाल जयपुर में कॉपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर पहले से कार्यरत है. प्रयास में साल 2023 में यह उपलब्धि मिली थी. लेकिन उसके बाद दूसरे प्रयास में पहले से बेहतर प्रदर्शन कर मैरिट सूची में 17वा रैंक हासिल किया.
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प्रतापगढ़ जिले के अभय सिंह आंजना ने RAS 2024 के परिणाम 15वीं रैंक प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित किया है. जहाजपुर निवासी अभय सिंह आंजना ने अपने संघर्ष और धैर्य से प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है. किसान परिवार से आने वाले अभय पिछले तीन-चार वर्षों से लगातार RAS की तैयारी में जुटे थे. उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद पूरी तरह प्रशासनिक सेवा को अपना लक्ष्य बना लिया. वर्ष 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती में चयनित होने के बावजूद जब भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई, तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने लक्ष्य पर डटे रहे. उनका मानना है कि सरकारी नौकरी मिलना अंत नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने की शुरुआत है. दोनों युवाओं की यह सफलता न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे प्रतापगढ़ जिले के लिए गर्व का विषय है. यह उपलब्धि उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं.
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प्रतापगढ़ जिले के रामसिंह गुर्जर ने 10वीं रैंक प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित किया है. रठांजना थाना क्षेत्र के छायन गांव निवासी रामसिंह गुर्जर वर्तमान में बांसवाड़ा में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने पुलिस की नौकरी के साथ पढ़ाई जारी रखते हुए यह सफलता हासिल की, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है. ड्यूटी के बाद रोजाना 5 से 8 घंटे की कड़ी मेहनत, सेल्फ स्टडी, अपने नोट्स बनाना और समसामयिक विषयों पर लगातार पकड़ बनाए रखना उनकी सफलता की कुंजी रहा. यह उनका तीसरा प्रयास था. दूसरे प्रयास में 480वीं रैंक आने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उसे सीख में बदलकर और मजबूत वापसी की.