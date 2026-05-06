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साधना की शुरुआत उन्होंने अपने गुरु बाल योगी दीपक नाथ रमते राम के सानिध्य में की.जहां अन्नपूर्णा नाथ की यह पहली अग्नि तपस्या है. तपस्या के दौरान साधक शरीर पर गौमय भस्म का लेप कर सुबह 11 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक अग्नि के बीच योग मुद्रा में बैठते हैं.नाथ संप्रदाय की यह ‘नौ धूनी अग्नि तपस्या’ प्राचीन परंपरा का हिस्सा है, जिसे संत-महात्मा सदियों से करते आ रहे हैं.