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Photos: 45°C की तपन में रसियन योगिनी पुष्कर में क्यों कर रही तप?

Edited byArti PatelReported byKaushal Jain
Published: May 06, 2026, 01:19 PM|Updated: May 06, 2026, 01:27 PM

 Rajasthan News: पुष्कर में रूस मूल की योगिनी अन्नपूर्णा नाथ भीषण गर्मी के बीच 21 दिनों की अग्नि तपस्या कर रही हैं. नाथ संप्रदाय से जुड़ी साधिका प्रतिदिन 9 धधकती धुनियों के बीच बैठकर विश्व शांति और लोक कल्याण के लिए साधना कर रही हैं.

Russian woman agni tapasya Pushkar1/8
तीर्थनगरी पुष्कर में इन दिनों आध्यात्म और कठोर तपस्या का एक अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. रूस से आई एक विदेशी पर्यटक, सनातनी परंपरा और नाथ संप्रदाय से इस कदर प्रभावित हुई कि उसने ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में 21 दिवसीय अग्नि साधना का कठिन संकल्प लिया है.
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तीर्थनगरी पुष्कर में आयोजित अद्भुत तप खासी चर्चा का विषय बना हुआ है. रूस देश की पर्यटक आध्यात्म और तपस्या की इस पवित्र धरा पर देश की सनातनी परंपरा से इस कदर प्रभावित हुई कि उसने 21 दिवसीय अग्नि साधना शुरू कर दी.
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अनोखी और कठोर आध्यात्मिक साधना का साक्षी बन रही ब्रह्मा की नगरी देश ही नहीं विदेशों मे चर्चा का विषय बन गई .चैत्र नवरात्रि में 9 दिन की खड़ेश्वरी तपस्या करने वाली रूस मूल की साधिका योगिनी अन्नपूर्णा नाथ ने अब ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में 21 दिन की अग्नि तपस्या का संकल्प लिया है.
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छोटी बस्ती स्थित श्मशान स्थल में अघोरी सीताराम बाबा के आश्रम पर रविवार से शुरू हुई यह साधना 25 मई तक चलेगी. इस दौरान योगिनी अन्नपूर्णा नाथ प्रतिदिन करीब सवा तीन घंटे तक 9 धधकती धुनियों के बीच बैठकर शिव साधना और गुरु बीज मंत्र का जाप कर रही हैं.समापन पर संत भंडारे के साथ पूर्णाहुति दी जाएगी.
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साधना की शुरुआत उन्होंने अपने गुरु बाल योगी दीपक नाथ रमते राम के सानिध्य में की.जहां अन्नपूर्णा नाथ की यह पहली अग्नि तपस्या है. तपस्या के दौरान साधक शरीर पर गौमय भस्म का लेप कर सुबह 11 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक अग्नि के बीच योग मुद्रा में बैठते हैं.नाथ संप्रदाय की यह ‘नौ धूनी अग्नि तपस्या’ प्राचीन परंपरा का हिस्सा है, जिसे संत-महात्मा सदियों से करते आ रहे हैं.
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साधना की शुरुआत उन्होंने अपने गुरु बाल योगी दीपक नाथ रमते राम के सानिध्य में की.जहां अन्नपूर्णा नाथ की यह पहली अग्नि तपस्या है. तपस्या के दौरान साधक शरीर पर गौमय भस्म का लेप कर सुबह 11 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक अग्नि के बीच योग मुद्रा में बैठते हैं.नाथ संप्रदाय की यह ‘नौ धूनी अग्नि तपस्या’ प्राचीन परंपरा का हिस्सा है, जिसे संत-महात्मा सदियों से करते आ रहे हैं.
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यह साधना केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि नगर कल्याण, विश्व शांति और जनहित के उद्देश्य से की जाती है. योगिनी अन्नपूर्णा नाथ ने बताया कि वे 17 वर्ष पूर्व भारत आई थीं और 10 साल पहले नाथ संप्रदाय से जुड़कर आध्यात्मिक जीवन अपना लिया.
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वर्तमान में वे 52 शक्तिपीठों की यात्रा पर हैं और अब तक 35 शक्तिपीठों के दर्शन कर चुकी हैं.भीषण गर्मी में अग्नि के बीच चल रही यह साधना इन दिनों श्रद्धालुओं और संतों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.
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